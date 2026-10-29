Ternura en una calle de Estambul: un gato masajeando a su amigo conmueve a las redes

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Ternura en una calle de Estambul: un gato masajeando a su amigo conmueve a las redes

Estambul, en Turquía, es mundialmente conocida como la «capital de los gatos», donde el estilo de vida de estos habitantes de cuatro patas fascina a turistas y locales. Recientemente, un video grabado en una calle de Estambul se hizo viral, ganándose el cariño de los usuarios: en él, un gato gris masajea a su compañero, un gato blanco y naranja, con una ternura genuina.

Esta escena conmovedora demostró una vez más que el cuidado, la atención y una forma única de «expresión de afecto» existen no solo entre humanos, sino también entre animales.

Detalles de la inusual escena en plena calle

En el video se observan los siguientes aspectos fascinantes:

  • Movimientos de masaje «profesionales»: El gato gris masajea metódicamente los hombros y el cuello de su compañero con sus dos patas delanteras, como un verdadero experto;

  • El confort total del compañero: El gato blanco y naranja, con la cabeza baja, disfruta de este momento agradable permaneciendo inmóvil y sereno;

  • Indiferencia al ruido de la ciudad: A pesar del paso de personas y vehículos, los dos animales olvidan el bullicio urbano, absortos en su momento de complicidad.

¿Por qué los gatos de Estambul son tan tranquilos?

En Estambul, los gatos callejeros no son animales descuidados, sino una parte esencial de la cultura y la vida cotidiana de la ciudad:

  • El cuidado de los habitantes: Los residentes construyen refugios especiales para los gatos callejeros y les proporcionan comida y agua regularmente;

  • Confianza infinita en los humanos: Como nadie les hace daño, se sienten muy libres y seguros en la calle;

  • Imágenes virales en redes sociales: Estos momentos de inocencia, en medio de las preocupaciones diarias, brindan alegría y sonrisas a millones de personas.

Esta pequeña escena callejera nos recuerda que la bondad y la atención son las cualidades más bellas, no solo en los humanos, sino en todos los seres vivos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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