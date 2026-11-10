Aparece una imagen de un gato gigante en el Sol: los científicos están asombrados

Se ha detectado un agujero coronal con una forma extraña que recuerda a la silueta de un gato en la superficie del Sol. Este fenómeno inusual en el cuerpo celeste ha captado la atención de usuarios de internet y científicos. La información fue reportada por el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia y el Instituto de Física Solar-Terrestre de la rama siberiana.

Los representantes del laboratorio reaccionaron con humor ante este evento en su canal de Telegram.

«El agujero coronal se convirtió en un gatito. Para ello, claro, hubo que girar el Sol», señala el mensaje.

Según explican los expertos, un agujero coronal es una región específica en la corona, la capa exterior de la atmósfera solar. Allí, las líneas del campo magnético están abiertas y la densidad y temperatura del plasma son más bajas que en las áreas circundantes. Por esta razón, tales lugares aparecen como manchas oscuras en imágenes ultravioleta y de rayos X.

Curiosamente, los agujeros coronales son importantes no solo por su apariencia, sino también por su impacto. De ellos emanan flujos de viento solar de alta velocidad. Cuando estos flujos llegan a la Tierra, pueden provocar tormentas geomagnéticas.

De este modo, aunque la forma similar a un gato en el Sol parezca una simple coincidencia visual, esconde procesos físicos importantes que los astrónomos estudian.