Tierno momento en el mundo animal: un gato comparte su comida con su juguete

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Tierno momento en el mundo animal: un gato comparte su comida con su juguete

Los videos que muestran comportamientos inesperados y conmovedores de las mascotas suelen volverse virales en las redes sociales. Sin embargo, una reciente secuencia captada por una cámara de vigilancia no solo derritió corazones, sino que demostró una vez más lo delicadas y atentas que pueden ser estas pequeñas criaturas.

En las imágenes grabadas por el dispensador automático instalado por el dueño, se puede ver a un gato de tipo siamés/tailandés intentando con perseverancia alimentar a su juguete de peluche rojo favorito.

Esfuerzos constantes y una pura «amistad»

Como se observa en las imágenes, el gato no quería comer solo:

  • Llevar el juguete al plato: El animal tomó su juguete de peluche con forma de pequeña criatura marina en su boca y lo colocó directamente dentro del recipiente con su comida;

  • Guiar hacia la comida: Durante unos minutos, empujó el hocico del juguete contra las croquetas, actuando como si este también debiera comer;

  • Esperar con paciencia: El gato incluso se detuvo varias veces, como para comprobar si su «amigo» estaba comiendo, antes de continuar con sus gestos.

¿Cómo explican esto los expertos?

Los zoopsicólogos y veterinarios explican este comportamiento de los gatos hacia sus juguetes mediante varios factores naturales:

  • Instinto maternal y protector: Los gatos domésticos a menudo consideran sus objetos de peluche favoritos como sus propias crías o como compañeros vulnerables;

  • Señal de zona segura: El lugar de alimentación se considera el espacio más seguro para una mascota. Por eso, intentan llevar allí lo que más valoran;

  • Juego e imitación: Cuando están solos en casa, estos gestos ayudan al animal a combatir el aburrimiento y a enriquecer sus hábitos alimenticios con elementos lúdicos.

Este video, que ha generado miles de comentarios cálidos en poco tiempo, nos recuerda que la inocencia, el cuidado y la amistad sincera no son exclusivos de los humanos, sino que también están presentes en nuestros compañeros animales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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