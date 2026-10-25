Un ciudadano uzbeko es acusado en EE. UU. del robo de mercancías por valor de 12 millones de dólares

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Un ciudadano uzbeko es acusado en EE. UU. del robo de mercancías por valor de 12 millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha imputado a Nursulton Haydarov, un ciudadano uzbeko de 33 años, por conspiración criminal para robar al menos 24 cargamentos importantes. Según la investigación, el valor total de los productos desaparecidos supera los 12 millones de dólares estadounidenses. La audiencia inicial de este caso penal de gran escala tuvo lugar en el tribunal federal de Bridgeport, Connecticut.

Un esquema bajo fachada de confianza: ¿Cómo se robaron las mercancías?

Según la versión de la investigación llevada a cabo por el FBI y las fuerzas del orden, el fraude se basó en un plan meticuloso:

Adquisición y control de empresas:

  • A partir de septiembre de 2025, Haydarov y sus presuntos cómplices adquirieron o tomaron el control de varias empresas de transporte (logística) que operan en EE. UU.; Suplantación de identidad:

  • Haciéndose pasar por transportistas fiables y experimentados, obtuvieron contratos de transporte importantes utilizando los números de registro (DOT/MC), correos electrónicos y datos personales de los antiguos propietarios; Las mercancías no llegaron a su destino:

  • Las mercancías valiosas retiradas de los almacenes no fueron entregadas a los clientes y, en algunos casos, se exigió un rescate para devolver la carga a su dueño. Arresto y posible pena

Se llevaron a cabo una serie de operaciones para desmantelar las actividades criminales y detener al sospechoso:

Arresto en California:

  • Nursulton Haydarov fue detenido el 1 de junio de 2026 en el estado de California; Conclusión del jurado y declaración de inocencia: El 22 de septiembre de 2026, un gran jurado federal confirmó oficialmente la acusación de conspiración criminal en su contra. En la audiencia del 21 de octubre, se declaró inocente;

  • Hasta 5 años de prisión: Si se demuestra su culpabilidad durante el juicio, podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión.

  • El FBI y otras autoridades estadounidenses continúan investigando para identificar a otros posibles miembros de la banda y aclarar el destino de las mercancías robadas. Agar sud jarayonida ayb to‘liq isbotlansa, unga 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi berilishi mumkin.

Hozirda FQB va AQSHning boshqa vakolatli huquq-tartibot tuzilmalari jinoiy to‘daning ehtimoliy boshqa a’zolarini aniqlash va o‘g‘irlangan yuklar taqdiriga oydinlik kiritish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.

Nursulton HaydarovDepartamento de Justicia de EE. UU.FBIConnecticutFraude
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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