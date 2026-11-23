En México, fue detenido Fausto Isidro Meza-Flores, alias «El Chapo Isidro», uno de los líderes de cárteles incluidos en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI. La operación especial para su captura derivó en un enfrentamiento armado que dejó 11 personas fallecidas.

Meza-Flores, de 44 años, fue capturado el 20 de noviembre durante una operación militar en Guasave, estado de Sinaloa. En la maniobra se utilizó información de inteligencia proporcionada por los servicios de seguridad de EE. UU. Junto al narcotraficante, fueron detenidos otros dos miembros de su grupo delictivo: German Rolando Galves Mesa, alias «El Serafín», y un responsable de operaciones financieras.

Durante el tiroteo, siete presuntos miembros del cártel y cuatro militares perdieron la vida. Tras el incidente, la situación en la zona se tornó tensa: se incendiaron vehículos y edificios, se bloquearon carreteras y continuaron los enfrentamientos armados.