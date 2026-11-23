Capturado en México un narcotraficante por el que EE. UU. ofrecía 5 millones de dólares
En México, fue detenido Fausto Isidro Meza-Flores, alias «El Chapo Isidro», uno de los líderes de cárteles incluidos en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI. La operación especial para su captura derivó en un enfrentamiento armado que dejó 11 personas fallecidas.
Meza-Flores, de 44 años, fue capturado el 20 de noviembre durante una operación militar en Guasave, estado de Sinaloa. En la maniobra se utilizó información de inteligencia proporcionada por los servicios de seguridad de EE. UU. Junto al narcotraficante, fueron detenidos otros dos miembros de su grupo delictivo: German Rolando Galves Mesa, alias «El Serafín», y un responsable de operaciones financieras.
Durante el tiroteo, siete presuntos miembros del cártel y cuatro militares perdieron la vida. Tras el incidente, la situación en la zona se tornó tensa: se incendiaron vehículos y edificios, se bloquearon carreteras y continuaron los enfrentamientos armados.
«El Chapo Isidro» fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en 2025. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.
Las autoridades estadounidenses acusan a Meza-Flores de liderar la organización criminal Meza-Flores, una de las mayores redes de narcotráfico de México. Se le sospecha de traficar cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana hacia EE. UU. También enfrenta cargos por lavado de dinero, delitos con armas de fuego y narcoterrorismo.
Su captura se considera un resultado importante de la cooperación entre las fuerzas del orden de México y EE. UU. Sin embargo, la detención del líder del cártel podría afectar el equilibrio de poder entre los grupos criminales de la región.
Actualmente, Meza-Flores se encuentra bajo custodia de las autoridades mexicanas. Aún no se ha anunciado una decisión oficial sobre su extradición a Estados Unidos.
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