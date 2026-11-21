El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando una posible ciberataque contra el Centro Nacional de Información sobre el Crimen (NCIC), una base de datos crucial utilizada por las fuerzas del orden. Existe preocupación de que los hackers hayan accedido al sistema y modificado la información almacenada.

Así lo informó la cadena CNN citando sus fuentes. Por ahora, no se conoce el alcance exacto del ciberataque, sus consecuencias ni el nivel de daño causado a la base de datos.

Se trata del sistema NCIC, vital para las fuerzas del orden estadounidenses para garantizar el intercambio de información en todo el país.

¿Por qué es importante la base de datos del NCIC?

El Centro Nacional de Información sobre el Crimen (NCIC) es uno de los sistemas principales que permite el intercambio de información entre las fuerzas del orden de diferentes niveles en EE. UU. El FBI es responsable de su funcionamiento.

Un ex agente del FBI explicó a CNN la importancia de esta base de datos, destacando que los agentes de la ley la utilizan a diario.

A través de este sistema, la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden:

identificar a criminales buscados;

verificar la existencia de órdenes de arresto;

obtener información necesaria para las actividades de aplicación de la ley;

compartir información directamente relacionada con la seguridad pública.

Por lo tanto, cualquier problema de ciberseguridad en esta base puede afectar no solo la parte técnica, sino también las operaciones diarias de las fuerzas del orden.

Los hackers podrían haber modificado los datos

Según la fuente de CNN, la preocupación más grave sobre este posible ciberataque es que los hackers no solo hayan accedido a la base, sino que hayan podido modificar la información almacenada.

Si los datos fueron alterados, esto podría comprometer la fiabilidad de la información sobre personas buscadas, órdenes de arresto u otros datos críticos utilizados por las autoridades.

Sin embargo, esto sigue siendo una hipótesis por el momento. No se ha confirmado oficialmente que los hackers hayan modificado o utilizado los datos realmente.

El momento del ataque tampoco ha sido determinado. Según CNN, la posible intrusión fue detectada hace unos días.

El FBI aún no ha hecho comentarios

CNN solicitó comentarios al FBI sobre esta noticia, pero la agencia no respondió a las solicitudes de la cadena.

Es interesante notar que el director del FBI, Kash Patel, había elogiado públicamente los éxitos de la agencia en ciberseguridad el 19 de noviembre.

Además, este no es el primer problema de ciberseguridad registrado en los últimos meses relacionado con los sistemas del FBI.

Los sistemas del FBI ya han sufrido ciberataques anteriormente

En septiembre pasado, surgieron informes de que el grupo de hackers ShinyHunters pudo acceder a los datos médicos de empleados del FBI.

Estos incidentes subrayan aún más la cuestión de la seguridad de los sistemas de información utilizados por las fuerzas del orden de EE. UU.

Los resultados de la investigación sobre el posible ciberataque al NCIC, el alcance exacto del incidente y la confirmación de si los datos fueron alterados aún no han sido revelados.