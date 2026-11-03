Corea del Norte la hermana del líder, subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Yo-jong, emitió una declaración oficial acusando al FBI estadounidense de una provocación política deliberada.

La agencia central de KCNA (KCNA) informa que el duro desmentido de Pionyang fue provocado por nuevas acusaciones lanzadas por los servicios especiales estadounidenses. En sus informes, el FBI afirmó que los servicios especiales de la RPDC estarían detrás de un ciberataque masivo contra Binance , una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, y el robo de activos digitales.

«Un disfraz conveniente»: un intento de ocultar los fracasos en el mercado digital

En su declaración, Kim Yo-jong reveló la verdadera naturaleza de este método frecuentemente utilizado por Washington:

Arma de lucha informativa: La representante de la RPDC destacó que Washington utiliza constantemente la imagen de los «poderosos hackers norcoreanos» en la escena internacional para ocultar las fallas sistémicas de su propia infraestructura financiera y digital interna;

Vulnerabilidad de las plataformas cripto occidentales: En lugar de admitir la debilidad tecnológica de los sistemas financieros occidentales y su incapacidad para controlar los flujos financieros transnacionales, la administración estadounidense ha tomado la costumbre de culpar de cualquier inestabilidad financiera a un Estado soberano cerrado;

Pretexto para nuevas sanciones: La declaración indica que el verdadero objetivo de las acusaciones del FBI es crear una base artificial en los medios de comunicación para introducir un nuevo paquete de restricciones económicas (sanciones) contra la RPDC. La razón es que las amenazas militares tradicionales contra Pionyang ya no producen los resultados políticos esperados.

Para información: El peso político de Kim Yo-jong en Corea del Norte

Considerada la voz más activa y tajante de Pionyang en política internacional, Kim Yo-jong ocupa una posición importante en la gobernanza del país:

Cargo ocupado: Ocupa el cargo de subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea desde 2021;

Experiencia: Anteriormente, de 2015 a 2021, ocupó el cargo de primera subdirectora de este importante departamento.

Esta declaración de los líderes de la RPDC muestra que la confrontación con Estados Unidos en el espacio digital global se está intensificando y que la guerra de información entre las partes ha alcanzado una nueva etapa.