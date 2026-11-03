Pretexto de ciberataque contra Binance: Kim Yo-jong denuncia una nueva provocación estadounidense

·11·Mundo
Pretexto de ciberataque contra Binance: Kim Yo-jong denuncia una nueva provocación estadounidense

Corea del Norte la hermana del líder, subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Yo-jong, emitió una declaración oficial acusando al FBI estadounidense de una provocación política deliberada.

La agencia central de KCNA (KCNA) informa que el duro desmentido de Pionyang fue provocado por nuevas acusaciones lanzadas por los servicios especiales estadounidenses. En sus informes, el FBI afirmó que los servicios especiales de la RPDC estarían detrás de un ciberataque masivo contra Binance , una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, y el robo de activos digitales.

«Un disfraz conveniente»: un intento de ocultar los fracasos en el mercado digital

En su declaración, Kim Yo-jong reveló la verdadera naturaleza de este método frecuentemente utilizado por Washington:

  • Arma de lucha informativa: La representante de la RPDC destacó que Washington utiliza constantemente la imagen de los «poderosos hackers norcoreanos» en la escena internacional para ocultar las fallas sistémicas de su propia infraestructura financiera y digital interna;

  • Vulnerabilidad de las plataformas cripto occidentales: En lugar de admitir la debilidad tecnológica de los sistemas financieros occidentales y su incapacidad para controlar los flujos financieros transnacionales, la administración estadounidense ha tomado la costumbre de culpar de cualquier inestabilidad financiera a un Estado soberano cerrado;

  • Pretexto para nuevas sanciones: La declaración indica que el verdadero objetivo de las acusaciones del FBI es crear una base artificial en los medios de comunicación para introducir un nuevo paquete de restricciones económicas (sanciones) contra la RPDC. La razón es que las amenazas militares tradicionales contra Pionyang ya no producen los resultados políticos esperados.

Para información: El peso político de Kim Yo-jong en Corea del Norte

Considerada la voz más activa y tajante de Pionyang en política internacional, Kim Yo-jong ocupa una posición importante en la gobernanza del país:

  • Cargo ocupado: Ocupa el cargo de subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea desde 2021;

  • Experiencia: Anteriormente, de 2015 a 2021, ocupó el cargo de primera subdirectora de este importante departamento.

Esta declaración de los líderes de la RPDC muestra que la confrontación con Estados Unidos en el espacio digital global se está intensificando y que la guerra de información entre las partes ha alcanzado una nueva etapa.

Kim Yo-jongRPDCFBIBinanceCiberseguridad
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ciberataque masivo: ¿Cómo hackearon los piratas informáticos norcoreanos la plataforma de criptomonedas Binance?Ciberataque masivo: ¿Cómo hackearon los piratas informáticos norcoreanos la plataforma de criptomonedas Binance?1 noviembre 22:57El FBI revela: ¿Cómo hackearon los piratas informáticos de Corea del Norte el sistema de Binance? (Todos los detalles)El FBI revela: ¿Cómo hackearon los piratas informáticos de Corea del Norte el sistema de Binance? (Todos los detalles)2 noviembre 08:50Trump hace una declaración sobre el mayor robo de criptomonedas en el exchange BinanceTrump hace una declaración sobre el mayor robo de criptomonedas en el exchange Binance1 noviembre 08:43El robo más grande de la historia: 6.300 millones de dólares sustraídos de BinanceEl robo más grande de la historia: 6.300 millones de dólares sustraídos de Binance30 octubre 10:50Un ciudadano uzbeko es acusado en EE. UU. del robo de mercancías por valor de 12 millones de dólaresUn ciudadano uzbeko es acusado en EE. UU. del robo de mercancías por valor de 12 millones de dólares25 octubre 21:47«El estatus nuclear de la RPDC es eterno»: la hermana de Kim Jong-un lanza un duro revés a Occidente«El estatus nuclear de la RPDC es eterno»: la hermana de Kim Jong-un lanza un duro revés a Occidente17 septiembre 09:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol