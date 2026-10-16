Los incendios se intensifican en California: más de 150 mil abonados se quedaron sin electricidad (video)

Vientos fuertes, calor y aire seco En California, ha aumentado el riesgo de propagación de incendios. A medida que las llamas se acercan a zonas residenciales en Malibú y otras áreas, las autoridades locales han tomado medidas de evacuación. Debido a las condiciones climáticas peligrosas, el suministro eléctrico también ha sido restringido temporalmente a gran escala.

Se están combatiendo varios incendios en el estado de California, EE. UU. Mientras los bomberos intentan detener la propagación de las llamas en algunas áreas, los fuertes vientos complican aún más la situación.

¿En qué zonas se están propagando los incendios?

Uno de los puntos más preocupantes en el sur de California es el área de Malibú, ubicada en el condado de Los Ángeles. Se informó que el incendio Bryson, que se originó allí, ha afectado aproximadamente 200 acres, es decir, cerca de 81 hectáreas.

También se han registrado incendios cerca de la ciudad de Azusa, cerca de Los Ángeles, y en el área de la base militar Camp Pendleton en el condado de San Diego. En algunos lugares se han emitido órdenes de evacuación y se han impuesto restricciones temporales al tráfico.

Los servicios de lucha contra incendios de California han registrado otros incendios activos además del incendio Bryson. Su superficie y nivel de contención pueden cambiar rápidamente.

¿Por qué más de 150 mil abonados se quedaron sin electricidad?

No todos los cortes de suministro eléctrico están relacionados directamente con daños causados por el fuego. Las compañías eléctricas están cortando el suministro preventivamente en algunas áreas para reducir el riesgo de que los cables se rompan o los equipos eléctricos provoquen incendios debido a los fuertes vientos.

Los informes del 16 de octubre indicaron que más de 150 mil consumidores de electricidad en toda California se quedaron sin suministro. No se trata del número de habitantes, sino de los abonados conectados al servicio eléctrico.

Estas medidas preventivas tienen como objetivo reducir el riesgo de incendios. Sin embargo, quedarse sin electricidad puede generar dificultades adicionales para la población, especialmente para quienes utilizan equipos médicos en casa o necesitan un suministro eléctrico constante.

Los fuertes vientos hacen que la situación sea más peligrosa

Los vientos de Santa Ana también están afectando las peligrosas condiciones climáticas en California. El aire seco y los vientos fuertes crean condiciones para la rápida propagación de las llamas, lo que dificulta el trabajo de los bomberos.

El servicio meteorológico local ha emitido advertencias de riesgo de incendio de nivel rojo en algunas áreas. Se ha indicado que las condiciones peligrosas podrían continuar hasta el 17 de octubre.

Por esta razón, las autoridades locales están monitoreando la situación y se recomienda a los residentes en áreas de alto riesgo seguir atentamente las advertencias oficiales.

Medidas de evacuación y seguridad

Se han tomado medidas para trasladar a las personas a zonas seguras en lugares donde el fuego se ha acercado a zonas pobladas. Aunque algunas órdenes de evacuación han sido modificadas posteriormente, la situación puede cambiar en las áreas donde persiste el riesgo de incendio.

Los expertos destacan la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades locales y los servicios de emergencia en estas condiciones. Debido a que la dirección del fuego y la velocidad del viento pueden cambiar en poco tiempo, es necesario no retrasar las medidas de seguridad.

Conclusión

La situación en California ha provocado varios problemas simultáneos: contener los incendios, trasladar a la población a zonas seguras y reducir los riesgos en las redes eléctricas.

El hecho de que más de 150 mil abonados se hayan quedado sin electricidad muestra la magnitud, pero el problema principal es evitar la propagación de las llamas a las zonas pobladas y garantizar la seguridad de las personas.

En condiciones donde persisten los fuertes vientos y el aire seco, el desarrollo posterior de la situación depende del clima y de las acciones de los grupos de extinción de incendios.