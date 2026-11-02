El FBI revela: ¿Cómo hackearon los piratas informáticos de Corea del Norte el sistema de Binance? (Todos los detalles)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos ha atribuido oficialmente la responsabilidad del ciberataque sin precedentes contra la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, Binance, a estructuras de hackers vinculadas al estado de Corea del Norte. Así lo informó la prestigiosa agencia Bloomberg. Según la declaración oficial de los servicios especiales estadounidenses, los ciberdelincuentes lograron robar una cifra récord de más de

6.300 millones de dólares estadounidenses en activos digitales. Esto se registró como el mayor robo en la historia de las finanzas globales y la industria cripto. La «firma digital» de Pionyang: ¿Cómo fueron descubiertos los hackers?

Los investigadores del FBI, en colaboración con expertos internacionales en ciberseguridad, rastrearon paso a paso las cadenas de transacciones de los fondos robados:

Estructuras vinculadas a Pionyang:

El análisis de las transacciones mostró una «firma digital» única que confirma que el ataque fue llevado a cabo directamente por redes de hackers de élite bajo el control del gobierno de Corea del Norte (incluyendo el famoso grupo TraderTraitor ); Intento de ocultar los fondos:

Para confundir el rastro de los fondos robados, estos fueron distribuidos a través de rutas complejas en múltiples redes blockchain; Escala récord:

El FBI destacó que este incidente supera todos los casos de intrusión registrados desde la aparición del mercado cripto y que su magnitud es sin precedentes. Reacción de Binance: Equipo de emergencia y seguridad de los fondos de los clientes

Tan pronto como se detectó la violación del sistema, la dirección de Binance puso en marcha medidas de emergencia:

«Equipo operativo» global:

Se formó un grupo de crisis especial para realizar una auditoría profunda del sistema de seguridad, aislar los puntos débiles y proteger completamente los activos de los usuarios; Salvaguarda de fondos:

La plataforma informó que ha movilizado fondos de reserva para asegurar que los clientes comunes no sufran pérdidas y para tomar el control de la situación. Sanciones internacionales y riesgos geopolíticos

Las autoridades estadounidenses expresan serias preocupaciones sobre el destino futuro de los miles de millones de dólares robados:

Riesgo de eludir sanciones: