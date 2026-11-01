Ciberataque masivo: ¿Cómo hackearon los piratas informáticos norcoreanos la plataforma de criptomonedas Binance?

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Ciberataque masivo: ¿Cómo hackearon los piratas informáticos norcoreanos la plataforma de criptomonedas Binance?

El mercado mundial de criptomonedas y el sistema de seguridad financiera se enfrentaron al ciberataque más devastador y a gran escala de la historia. La plataforma de intercambio de criptomonedas líder en el mundo, Binance , sufrió un robo récord de: más de 6 mil millones de dólares estadounidenses fueron sustraídos.

El FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE. UU.) reveló este ciberdelito sin precedentes, confirmando oficialmente que detrás del ataque se encuentran estructuras de hackers vinculadas al Estado de Corea del Norte.

El objetivo de TraderTraitor: los fondos robados equivalen a una cuarta parte del PIB de la RPDC

Según las conclusiones del FBI, detrás de este saqueo global en el mundo cripto se encuentra la famosa red de hackers norcoreana, TraderTraitor :

  • Cifras récord: La cantidad de más de 6 mil millones de dólares robados equivale a casi el 25 por ciento (una cuarta parte) del producto interior bruto (PIB) anual de toda Corea del Norte;

  • Riesgo geopolítico: Los expertos expresan una seria preocupación de que esta cantidad de activos digitales en manos de hackers controlados por el Estado pueda utilizarse para eludir las sanciones globales y financiar programas militares estratégicos.

¿Cómo se llevó a cabo el ataque? Un simple portátil y un software para borrar rastros

Las investigaciones preliminares realizadas por la administración de Binance revelaron los detalles técnicos del ataque:

  • Punto de entrada (29 de octubre): Los ciberdelincuentes no atacaron directamente la red interna de la bolsa, sino que se centraron en el portátil de trabajo de uno de los empleados para infiltrarse en el sistema;

  • Virus eliminadores de rastros: Una vez dentro de la red, los hackers utilizaron software malicioso especial (wiper/anti-forensic) para destruir por completo todos los inicios de sesión, contraseñas y rastros de acceso;

  • Extracción de fondos: Con los rastros borrados, lograron transferir volúmenes masivos de criptoactivos a varias direcciones a una velocidad vertiginosa.

Se espera que este suceso provoque un endurecimiento de los requisitos de seguridad en la industria cripto global y una revisión radical de los sistemas de almacenamiento de activos en las plataformas de intercambio.

BinanceTraderTraitorFBIRPDCCiberseguridad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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