Yuri Ushakov indicó cuándo Rusia reanudará el diálogo con Estados Unidos y Ucrania

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Yuri Ushakov indicó cuándo Rusia reanudará el diálogo con Estados Unidos y Ucrania

La dirección de la Federación de Rusia « Rusia — Estados Unidos — Ucrania » ha anunciado sus condiciones y el plazo preciso para la reanudación de las negociaciones de paz tripartitas. El funcionario del Kremlin subrayó que Moscú está dispuesto a continuar estos encuentros después de una fiesta nacional celebrada en Rusia.

Esta declaración se considera un paso político importante en el contexto de unas relaciones diplomáticas internacionales estancadas durante mucho tiempo o que se desarrollan en condiciones complejas.

La fecha después del 4 de noviembre: ¿qué anunció Ushakov?

El asistente del presidente ruso Yuri Ushakov reveló el plazo preciso para la disposición de Moscú a negociar durante una entrevista con el periodista Pavel Zarubin:

  • « El nuevo plazo — 4 de noviembre »: « Ahora, el próximo plazo es el 4 de noviembre, nuestra gran fiesta (Día de la Unidad Nacional). Después de eso, estaremos listos para reanudar las negociaciones », declaró el representante del Kremlin;

  • El formato permanece sin cambios: La declaración señala la participación directa y tripartita de los representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania como la plataforma de diálogo principal;

  • Pausa festiva: La parte rusa vincula la próxima ola de actividad diplomática al calendario político interno y al período posterior a la fiesta nacional.

Una nueva etapa esperada en la diplomacia internacional

La reanudación de estas negociaciones podría convertirse en uno de los factores decisivos para aliviar la situación geopolítica en la región:

  • Posible respuesta de Washington y Kiev: La forma en que este plazo anunciado por el Kremlin será recibido por la administración de la Casa Blanca y las autoridades ucranianas sigue siendo la pregunta central;

  • Temas de discusión: Si se reanudan las negociaciones, se espera que las partes aclaren sus posiciones iniciales sobre la situación en el frente, las garantías de seguridad y las condiciones para un alto el fuego.

La probabilidad del inicio de una fase práctica de este diálogo tripartito en la política mundial después del 4 de noviembre ha aumentado considerablemente.

Guerra ruso-ucranianaYuri UshakovDía de la Unidad NacionalNegociaciones internacionalesDiplomacia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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