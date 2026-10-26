«Hemos cerrado esta brecha»: Musk se opone al uso de Starlink por parte de Ucrania para ataques

El multimillonario estadounidense y director de SpaceX Elon Musk el sistema de internet satelital — Starlink reiteró que debe permanecer estrictamente para fines civiles y explicó por qué está prohibido su uso en ataques militares ofensivos.

Musk señaló que el uso del sistema para ataques directos convertiría a los satélites Starlink en objetivos militares legítimos, y que su destrucción podría cerrar el espacio para toda la humanidad.

«La brecha se cerró»: los drones ucranianos y las reglas de uso

El fundador de SpaceX declaró abiertamente que se habían violado las reglas de uso del sistema por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania:

Uso en ataques ofensivos: Según Musk, el ejército ucraniano utilizó el sistema de comunicación Starlink para lanzar ataques ofensivos mediante vehículos aéreos no tripulados (drones);

Se establecieron restricciones: El empresario informó que esta «brecha» en el sistema fue corregida mediante software la semana pasada y que tales acciones ya no serán permitidas;

Límites entre lo civil y lo militar: Destacó que el sistema puede utilizarse como infraestructura militar general (por ejemplo, para comunicación y mando), pero no debe convertirse en un arma de ataque directo.

«Catástrofe de basura espacial»: ¿Por qué le preocupa esto a Musk?

Elon Musk explicó en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) que la razón fundamental de la decisión está relacionada con la seguridad global:

Riesgo de objetivo militar legítimo: «Si Starlink se utiliza para ataques ofensivos, se convierte en un objetivo legítimo para el bando contrario, lo que conlleva el riesgo de represalias», escribió el empresario;

Parálisis del espacio exterior: El multimillonario señaló que la destrucción de los satélites Starlink en órbita generaría una enorme cantidad de fragmentos y desechos espaciales (síndrome de Kessler);

El espacio se volvería inutilizable: Como resultado de estas colisiones en cadena, la órbita terrestre podría quedar totalmente bloqueada, haciendo imposible que todos los países accedan y utilicen el espacio.

Precisamente para evitar este escenario catastrófico, se está imponiendo una restricción estricta al uso del sistema como arma ofensiva.