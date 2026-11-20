El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que el país necesita 115 mil millones de euros (aproximadamente 126 mil millones de dólares) de sus socios internacionales para cubrir sus necesidades del próximo año. Habló al respecto el 19 de noviembre en Berlín, tras una reunión con representantes de los países de la «Coalición de Voluntarios». Para Kiev, estos fondos son cruciales para continuar la guerra, mantener la capacidad de defensa y garantizar la estabilidad financiera del Estado.

Zelensky destacó que Ucrania ha informado a la Unión Europea y a sus socios internacionales sobre sus necesidades. El presidente reconoció que es una suma muy grande, pero recordó que el país se encuentra en estado de guerra.

«Disculpen que tenga que hablar de dinero, pero estamos en guerra», declaró, según cita Kyiv Independent.

El líder ucraniano indicó que una parte de los fondos necesarios para el próximo año ya está asegurada y que se sigue trabajando para conseguir el resto.

¿De dónde salieron los 115 mil millones de euros?

Los 115 mil millones de euros anunciados por Zelensky representan la necesidad financiera total que Ucrania espera de sus socios internacionales para el próximo año. Estos fondos son necesarios para la ayuda militar, el apoyo al presupuesto estatal y el funcionamiento de los sistemas básicos del país en tiempo de guerra.

La Comisión Europea ha propuesto asignar 45 mil millones de euros adicionales a Ucrania para 2027. Se planea que 25 mil millones de euros de esta cantidad se destinen a ayuda militar y 20 mil millones a cubrir gastos presupuestarios.

Además, existe un préstamo de apoyo de 90 mil millones de euros de la Unión Europea destinado a Ucrania. Según Zelensky, se espera que la mayor parte de los fondos necesarios para el próximo año esté asegurada, pero la tarea de encontrar recursos adicionales sigue siendo urgente.

¿Qué es la «Coalición de Voluntarios» y cuál es su objetivo?

La reunión en Berlín se organizó en el marco de la «Coalición de Voluntarios». Se trata de un formato de cooperación internacional destinado a ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia y garantizar la seguridad del país una vez finalizadas las hostilidades.

El término «voluntario» no es casual. No es una organización internacional basada en una membresía obligatoria. Los Estados participan en la ayuda a Ucrania —militar, financiera, diplomática o de otro tipo— en función de su posición política y sus capacidades.

Francia y el Reino Unido copresiden este formato. Alemania, como uno de los principales participantes, colabora activamente en el proceso.

El 19 de noviembre de 2026, tuvo lugar una nueva reunión de la coalición en Berlín, bajo el anfitrión del canciller alemán Friedrich Merz. Más de 40 participantes asistieron en persona o en línea. En la reunión estuvieron presentes el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Andy Burnham, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y representantes de otros países.

¿Qué otro tipo de ayuda necesita Ucrania además de dinero?

En las negociaciones de Berlín, además de los asuntos financieros, se discutió el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, la protección de la infraestructura energética y las futuras garantías de seguridad.

Según Zelensky, debido a la intensificación de los ataques rusos con misiles balísticos y drones reactivos, la protección de las ciudades ucranianas, las instalaciones energéticas, los puentes y el sistema logístico sigue siendo una prioridad.

Los representantes especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, también participaron en la reunión. Los representantes de los países europeos subrayaron la necesidad de tener en cuenta los intereses de Europa y Ucrania en las futuras negociaciones de paz.

Los participantes de la coalición acordaron continuar la cooperación para proporcionar ayuda militar y financiera a largo plazo a Ucrania, fortalecer la defensa aérea y desarrollar garantías de seguridad.

La declaración conjunta publicada tras la reunión de Berlín también confirmó el compromiso de continuar la ayuda militar, financiera y diplomática a Ucrania.

De este modo, la solicitud de 115 mil millones de euros por parte de Kiev para el próximo año demuestra que el problema al que se enfrenta Ucrania no se limita a la situación en el frente. Para el país, además de la protección militar, mantener la economía, financiar el presupuesto estatal y formar un sistema de seguridad de posguerra son de importancia decisiva.