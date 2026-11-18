En la noche del 17 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el puente de Crimea con drones y misiles. Como resultado del ataque, el arco y las estructuras intermedias de la parte automotriz del puente colapsaron. El tráfico de vehículos ha sido detenido, informa Gazeta.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que la parte automotriz del puente quedó inutilizable y los vehículos no pueden cruzar por ella. Aunque la red ferroviaria se mantiene, su arco también resultó dañado.

Este fue el segundo ataque consecutivo de los militares ucranianos contra el puente de Crimea en dos noches. Anteriormente, en la noche del 16 de noviembre, el puente también fue blanco de drones. Tras aquel ataque, el tráfico automotriz se detuvo durante casi 17 horas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la operación se preparó durante varias semanas. Según sus palabras, esta fue la séptima fase de una operación preparada en cooperación entre el Servicio de Seguridad y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En ella, los sistemas de defensa aérea, radares, medios de guerra electrónica y otros objetivos rusos fueron destruidos gradualmente.

Zelenski informó que en la fase final de la operación se utilizaron vehículos aéreos no tripulados «Palyanitsya», misiles «Neptune» y «Flamingo», así como drones «Ruta».

El presidente ucraniano destacó que Rusia ataca diariamente la infraestructura de Ucrania, incluidos los puentes. Afirmó que Ucrania también le recuerda a Rusia que debe regresar al lugar donde comenzó la guerra.

El Ministerio de Transporte de Rusia informó el 17 de noviembre por la mañana que el tráfico en las partes automotriz y ferroviaria del puente de Crimea estaba detenido. Más tarde, se anunció que el tráfico ferroviario se restableció a través de un solo carril. Por la noche, en una reunión de la comisión gubernamental, se discutieron la evaluación de los daños en el puente, el inicio de las reparaciones y el transporte de carga a Crimea a través de rutas alternativas.

El Comité de Investigación de Rusia calificó el ataque como un acto terrorista e inició un caso bajo el artículo 205 del Código Penal. Según la agencia, los días 16 y 17 de noviembre el puente fue atacado mediante vehículos aéreos no tripulados, lo que resultó en daños a sus estructuras.

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, dijo que Vladimir Putin fue informado sobre el ataque. Destacó que el puente será reconstruido sin falta.

Este es el tercer ataque importante contra el puente de Crimea desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. En octubre de 2022, la explosión de un camión provocó el colapso de dos secciones del puente. En el verano de 2023, fue atacado mediante drones marinos.