El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que Berlín ya no puede suministrar a Ucrania nuevos Patriot sistemas de defensa antimisiles y sus proyectiles.

El jefe del Ministerio de Defensa alemán subrayó que, debido a las limitadas reservas de armamento, cualquier suministro adicional podría comprometer gravemente la seguridad nacional y la capacidad defensiva del país.

«Hemos dado todo lo que podíamos»: la declaración de Pistorius

En una entrevista con el grupo de medios Funke, el ministro de Defensa alemán reconoció abiertamente la gravedad de la situación:

Limitación en el suministro: «La cuestión del suministro, especialmente en lo que respecta a los sistemas Patriot para la defensa antimisiles, es muy compleja. Alemania ya ha entregado a Ucrania varios complejos y muchos misiles guiados. Por ahora, no se suministrarán más sistemas», afirmó Pistorius;

Amenaza para su propia seguridad: El ministro añadió que asignar más medios de defensa a Kiev podría generar brechas en la propia defensa de la Bundeswehr;

El límite de Berlín: Aunque Alemania sigue siendo uno de los mayores donantes militares de Ucrania, ha señalado que sus reservas de sistemas de misiles antiaéreos han alcanzado un límite estratégico.

¿Queda abierto el cielo de Kiev? El riesgo de la escasez de misiles

La interrupción del suministro por parte de Alemania se produce en un momento en que el sistema de defensa aérea de Ucrania se encuentra gravemente debilitado:

La confesión de Zelensky: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había admitido anteriormente que, debido a la escasez de misiles antiaéreos en todo el país, las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan una vulnerabilidad crítica ante los misiles balísticos rusos;

«La peor situación desde el inicio de la guerra»: El jefe del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema de Ucrania, Yegor Chernev, informó oficialmente que la situación de los sistemas de defensa aérea en Ucrania es la peor desde el inicio de las hostilidades a gran escala.

Se espera que la incapacidad de los aliados occidentales para enviar nuevos medios de defensa aérea reduzca significativamente la capacidad de Ucrania para proteger sus infraestructuras críticas y ciudades de los ataques con misiles.