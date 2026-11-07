«Aparece un vacío en nuestra propia defensa»: Alemania deja de suministrar sistemas Patriot a Kiev

·88·Mundo
«Aparece un vacío en nuestra propia defensa»: Alemania deja de suministrar sistemas Patriot a Kiev

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que Berlín ya no puede suministrar a Ucrania nuevos Patriot sistemas de defensa antimisiles y sus proyectiles.

El jefe del Ministerio de Defensa alemán subrayó que, debido a las limitadas reservas de armamento, cualquier suministro adicional podría comprometer gravemente la seguridad nacional y la capacidad defensiva del país.

«Hemos dado todo lo que podíamos»: la declaración de Pistorius

En una entrevista con el grupo de medios Funke, el ministro de Defensa alemán reconoció abiertamente la gravedad de la situación:

  • Limitación en el suministro: «La cuestión del suministro, especialmente en lo que respecta a los sistemas Patriot para la defensa antimisiles, es muy compleja. Alemania ya ha entregado a Ucrania varios complejos y muchos misiles guiados. Por ahora, no se suministrarán más sistemas», afirmó Pistorius;

  • Amenaza para su propia seguridad: El ministro añadió que asignar más medios de defensa a Kiev podría generar brechas en la propia defensa de la Bundeswehr;

  • El límite de Berlín: Aunque Alemania sigue siendo uno de los mayores donantes militares de Ucrania, ha señalado que sus reservas de sistemas de misiles antiaéreos han alcanzado un límite estratégico.

¿Queda abierto el cielo de Kiev? El riesgo de la escasez de misiles

La interrupción del suministro por parte de Alemania se produce en un momento en que el sistema de defensa aérea de Ucrania se encuentra gravemente debilitado:

  • La confesión de Zelensky: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había admitido anteriormente que, debido a la escasez de misiles antiaéreos en todo el país, las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan una vulnerabilidad crítica ante los misiles balísticos rusos;

  • «La peor situación desde el inicio de la guerra»: El jefe del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema de Ucrania, Yegor Chernev, informó oficialmente que la situación de los sistemas de defensa aérea en Ucrania es la peor desde el inicio de las hostilidades a gran escala.

Se espera que la incapacidad de los aliados occidentales para enviar nuevos medios de defensa aérea reduzca significativamente la capacidad de Ucrania para proteger sus infraestructuras críticas y ciudades de los ataques con misiles.

Boris PistoriusSistemas PatriotGuerra Ucrania-RusiaBundeswehrDefensa aérea
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Por primera vez en la historia, un soldado herido fue evacuado mediante un dronPor primera vez en la historia, un soldado herido fue evacuado mediante un dron28 octubre 17:18«Hemos cerrado esta brecha»: Musk se opone al uso de Starlink por parte de Ucrania para ataques«Hemos cerrado esta brecha»: Musk se opone al uso de Starlink por parte de Ucrania para ataques26 octubre 11:40India presenta su propio plan de paz para la guerra en Ucrania: ¿qué se ha propuesto?India presenta su propio plan de paz para la guerra en Ucrania: ¿qué se ha propuesto?7 octubre 22:08Alemania llama a sus ciudadanos a prepararse para la guerra: ¡una declaración urgente y drástica!Alemania llama a sus ciudadanos a prepararse para la guerra: ¡una declaración urgente y drástica!19 septiembre 17:15El Pentágono firma un contrato de 21 mil millones de dólares: ¿Comienza la escasez de armas en el ejército de EE. UU.?El Pentágono firma un contrato de 21 mil millones de dólares: ¿Comienza la escasez de armas en el ejército de EE. UU.?29 septiembre 10:06EE. UU. aprueba la venta de misiles Patriot a Ucrania por 2.100 millones de dólaresEE. UU. aprueba la venta de misiles Patriot a Ucrania por 2.100 millones de dólares31 octubre 12:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol