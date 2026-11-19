Podría surgir un nuevo formato en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania. El canciller alemán Friedrich Merz anunció un plan para celebrar negociaciones a cuatro bandas con la participación de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y representantes europeos. Se dice que se está buscando un territorio neutral para la reunión, pero la fecha y el lugar exactos aún no se han determinado.

Merz lo anunció en Berlín durante una conferencia de prensa sobre los resultados de una reunión con los participantes de la «coalición de voluntarios». Según el canciller alemán, las partes están considerando la posibilidad de organizar las negociaciones en un futuro próximo.

La opción de los EAU también se está considerando para las negociaciones.

Friedrich Merz destacó que se está discutiendo la cuestión de elegir un lugar neutral para la futura reunión. Mencionó a los Emiratos Árabes Unidos como uno de los posibles destinos.

«Esto podría ser, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, tendremos la oportunidad de presentar nuestra posición europea común», dijo el canciller alemán.

Según la declaración de Merz, se planea organizar las negociaciones con la esperanza de que Rusia también se una al proceso. Sin embargo, hasta el momento no hay información de que Moscú haya dado su consentimiento oficial para participar en este formato.

La parte europea considera prioritarias las cuestiones de preservar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, garantizar garantías de seguridad sólidas para el país e integrarlo en el sistema de seguridad europeo.

¿A quién podría enviar Europa a las negociaciones?

Según Politico, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo sobre la composición de la delegación que podría participar en las negociaciones con Rusia a nivel de expertos.

Se espera que participen representantes del grupo E5 por parte de Europa: Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

Se dice que hubo desacuerdos entre los países europeos durante varias semanas sobre quién participaría en las negociaciones. Sin embargo, según la información presentada, se llegó a un acuerdo sobre la composición de la delegación después de la cumbre informal en Dublín.

La participación de Europa en este formato significa que los países del continente buscan presentar su posición de forma independiente en los procesos diplomáticos sobre Ucrania.

Europa no quiere quedar fuera de la discusión sobre el destino de Ucrania

Los movimientos diplomáticos en torno a las negociaciones demuestran una vez más el deseo de los países europeos de participar directamente en el proceso de toma de decisiones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Según la posición de Berlín, la integridad territorial de Ucrania, las garantías de seguridad y su lugar en el sistema de seguridad europeo deben ser direcciones importantes de las futuras discusiones.

Sin embargo, la reunión a cuatro bandas con la participación de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa todavía se menciona como un formato en planificación. No se han anunciado acuerdos finales sobre la fecha exacta, el lugar, la composición oficial de los participantes y la agenda.

Por lo tanto, la iniciativa diplomática debe evaluarse por ahora como una declaración sobre un posible formato de negociación y no como un acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra.

Nota editorial: Algunos detalles sobre la delegación europea y el formato a cuatro bandas se basaron en la información de la fuente proporcionada. Se presentaron con una atribución cautelosa y no como una decisión final oficialmente confirmada. Las declaraciones anteriores de Alemania sobre las negociaciones con participación europea también muestran que se está discutiendo la cuestión de la participación europea en el proceso diplomático.