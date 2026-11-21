Donald Trump sobre la guerra en Ucrania y sobre las dificultades que enfrenta el líder ruso Vladímir Putin. Señaló que Putin se vio envuelto en un conflicto militar que debería haber terminado en poco tiempo.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el líder ruso Vladímir Putin está librando una guerra en Ucrania que debería haber durado un día. El líder estadounidense también destacó que el fuerte odio personal entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski es uno de los factores que han prolongado el conflicto.

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«Putin está pasando por dificultades ahora porque está librando una guerra que debería haber durado un día», dijo Trump al comentarla situación en Ucrania.

Trump dijo que la guerra podría haber terminado hace dos años

El presidente estadounidense señaló que las relaciones entre los líderes de Ucrania y Rusia también han influido en la duración del conflicto.

Según Trump, si Volodímir Zelenski y Vladímir Putin no sintieran un odio tan fuerte el uno por el otro, la guerra en Ucrania podría haber terminado hace dos años.

Su declaración ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la duración del conflicto en Ucrania, las relaciones entre los líderes políticos y las posibilidades de alcanzar la paz.