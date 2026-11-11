El nuevo plan de compromiso territorial propuesto por los representantes especiales del presidente estadounidense Donald Trump para reiniciar las negociaciones con Rusia fue rechazado tajantemente por Kiev. Según la información difundida por el prestigioso diario británico The Telegraph se trata de una iniciativa para lograr la paz mediante la modificación de las fronteras administrativas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

«Artimaña cartográfica» y la firme posición de Kiev

Según fuentes, el compromiso propuesto por los diplomáticos estadounidenses era una especie de «artimaña cartográfica». Según el plan:

Se preveía mantener íntegramente la actual línea de control militar de Rusia en el Donbás.

Kiev conservaría las grandes ciudades bajo su control, mientras que Moscú tendría la oportunidad de declarar oficialmente que ha logrado sus objetivos.

Sin embargo, la parte ucraniana se negó rotundamente a discutir este escenario. Una fuente cercana al proceso de negociación destacó que la delegación de Kiev nunca ha discutido concesiones territoriales y no lo hará en el futuro. Ucrania no está dispuesta a reconocer ni de facto ni de jure el paso de estas tierras bajo control ruso, y este enfoque de principios no ha cambiado desde el inicio de las negociaciones.