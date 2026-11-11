La « artimaña cartográfica » de EE. UU. no funcionó: ¿cuál es el principal obstáculo en las negociaciones de Abu Dabi?
El nuevo plan de compromiso territorial propuesto por los representantes especiales del presidente estadounidense Donald Trump para reiniciar las negociaciones con Rusia fue rechazado tajantemente por Kiev. Según la información difundida por el prestigioso diario británico The Telegraph se trata de una iniciativa para lograr la paz mediante la modificación de las fronteras administrativas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
«Artimaña cartográfica» y la firme posición de Kiev
Según fuentes, el compromiso propuesto por los diplomáticos estadounidenses era una especie de «artimaña cartográfica». Según el plan:
Se preveía mantener íntegramente la actual línea de control militar de Rusia en el Donbás.
Kiev conservaría las grandes ciudades bajo su control, mientras que Moscú tendría la oportunidad de declarar oficialmente que ha logrado sus objetivos.
Sin embargo, la parte ucraniana se negó rotundamente a discutir este escenario. Una fuente cercana al proceso de negociación destacó que la delegación de Kiev nunca ha discutido concesiones territoriales y no lo hará en el futuro. Ucrania no está dispuesta a reconocer ni de facto ni de jure el paso de estas tierras bajo control ruso, y este enfoque de principios no ha cambiado desde el inicio de las negociaciones.
Detalles de las negociaciones
Aspectos clave y enfoque de las partes
Propuesta de los representantes de EE. UU.
Modificar las fronteras administrativas de la RPD y la RPL y buscar un compromiso territorial
Respuesta de Ucrania
Rechazo categórico a concesiones territoriales (no reconocimiento de facto ni de jure)
en Abu Dabi negociaciones
El principal obstáculo de las consultas tripartitas iniciadas el 10 de noviembre
Jefes de la delegación de EE. UU.
Jared Kushner y Steven Witkoff
Cambio de rumbo
Las discusiones se trasladaron a las garantías de seguridad debido al estancamiento en la cuestión de las fronteras
«Debido a que los asuntos territoriales han llegado a un callejón sin salida, los representantes estadounidenses en las reuniones de Abu Dabi se ven obligados a centrar la atención principal en las garantías de seguridad de posguerra y en la nueva arquitectura de seguridad europea».
Nuevo enfoque en las negociaciones de Abu Dabi
Actualmente, en las consultas tripartitas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania que continúan en Abu Dabi, capital de los EAU, la cuestión de acordar las fronteras se ha convertido en el mayor problema. Tras no lograr un compromiso sobre las fronteras, los diplomáticos estadounidenses encabezados por Jared Kushner y Steven Witkoff redirigieron inmediatamente las negociaciones hacia el desarrollo de nuevas garantías de seguridad de posguerra para Europa.
Recordemos que anteriormente, el Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio reconoció en Abu Dabi que la primera ronda de discusiones fue extremadamente productiva, pero enfatizó que las partes no deben esperar avances globales inmediatos.
En su opinión, ¿es posible llegar a acuerdos sobre garantías de seguridad sin resolver la cuestión de las fronteras y la integridad territorial? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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