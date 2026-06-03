Los aviones MS-21 y SJ-100 se equiparán con Wi-Fi y sistemas multimedia

Los nuevos aviones de pasajeros rusos MS-21 y SJ-100 estarán equipados con internet satelital, Wi-Fi y sistemas de entretenimiento. Está previsto que estas tecnologías funcionen completamente con hardware nacional. Ixbt.com informa .

Vadim Badekha, director de la Corporación Aeronáutica Unida (UAC), anunció que las soluciones técnicas correspondientes ya se han integrado en el diseño de los aviones. Según sus palabras, la conexión a internet durante el vuelo se realizará íntegramente con equipos rusos.

Esta medida busca reducir la dependencia de tecnologías extranjeras y garantizar servicios digitales ininterrumpidos durante los vuelos. Asimismo, la configuración final de la cabina —pantallas en los asientos y otras comodidades— se adaptará según los requisitos de las aerolíneas.

Representantes de la UAC destacan que se está prestando especial atención a mejorar el nivel de confort de los pasajeros en el desarrollo de los nuevos aviones. Se espera que los modernos sistemas multimedia eleven la calidad del vuelo a un nuevo nivel.