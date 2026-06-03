La alternativa rusa al Boeing 787 Dreamliner surgirá en 7-10 años

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La alternativa rusa al Boeing 787 Dreamliner surgirá en 7-10 años

El proyecto para crear un avión ruso de fuselaje ancho y largo alcance se encuentra actualmente en la fase de investigación y definición del diseño futuro. Así lo anunció Vadim Badekha, director de la United Aircraft Corporation (UAC), en una entrevista con la agencia TASS. Ixbt.com informa .

Según sus palabras, el desarrollo de un avión de este tipo requerirá al menos entre 7 y 10 años. Badekha señaló que el proceso de acuerdo sobre los requisitos técnicos del avión está por concluir, tras lo cual se podrá pasar a las siguientes etapas.

El director de la UAC enfatizó que el nuevo avión debe diseñarse para satisfacer las demandas futuras del mercado y no las actuales, ya que los competidores lanzarán inevitablemente nuevos modelos antes de su entrada en servicio. Se espera que el motor PD-35 sea el componente central del proyecto.

Los plazos realistas y la viabilidad para lanzar el programa solo podrán determinarse una vez definidos los parámetros finales de la planta motriz. Actualmente, la flota de largo alcance de Rusia consiste enteramente en aviones extranjeros, lo que causa dificultades operativas a las aerolíneas.

Vadim Badekha mencionó el Il-96 como una solución rápida pero menos eficiente. Sin embargo, reconoció que este avión es significativamente inferior a sus homólogos extranjeros en términos de rendimiento económico.

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Abror Shuhratov
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