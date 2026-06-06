Sberbank presenta el primer terminal de pago con IA

·31·Tecnología
Sberbank presenta el primer terminal de pago con IA

Sberbank presentó un nuevo terminal de pago llamado NEO, equipado con inteligencia artificial, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La compañía lo presenta como el primer terminal de IA del mundo.

El dispositivo con diseño futurista se adapta automáticamente al usuario. El terminal acepta pagos mediante tarjeta bancaria, teléfono inteligente, código QR y reconocimiento facial.

La función «Paga con una sonrisa» utiliza cartografía 3D, un sistema de iluminación adaptativa y algoritmos de inteligencia artificial en el terminal.

Según Sberbank, NEO puede identificar con precisión a los clientes incluso en condiciones de iluminación complejas. Los expertos dicen que estas tecnologías podrían ampliar los pagos sin tarjeta ni teléfono en el futuro.

SberbankSan PetersburgoNEO
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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