Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado

Antes de que Apple haya podido consolidar el éxito de la serie iPhone 16, ya han comenzado a circular en la red informaciones sobre las futuras generaciones de dispositivos. En particular, el reconocido insider Majin Bu publicó en su página una primera imagen de maqueta de calidad del modelo iPhone 18. Esta foto indica que la apariencia de la nueva generación de smartphones diferirá significativamente de los modelos anteriores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Normalmente, estas maquetas se proporcionan con antelación a los fabricantes de fundas y protectores de pantalla. En la imagen se puede ver un dispositivo con cuerpo plateado, cuyo panel posterior destaca por un gran añadido rectangular blanco y un bloque de cámara doble situado en la parte superior. Este diseño sugiere que Apple podría abandonar los módulos de cámara cuadrados que ha utilizado tradicionalmente.

Fecha de lanzamiento y cambios esperados

Según MacRumors, la presentación del iPhone 18 podría no realizarse hasta la primavera de 2027. Si estas suposiciones se confirman, la serie iPhone 17 seguirá siendo el modelo estándar principal durante más de 18 meses, el periodo más largo en la historia de Apple. Esto indicaría que la empresa está realizando cambios en su ciclo de lanzamiento de productos.

Al mismo tiempo, TechDroider también compartió información sobre la línea de iPhone esperada para 2026. En las imágenes filtradas, junto a los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, también se puede ver una maqueta del primer teléfono plegable (foldable iPhone) bajo la marca Apple. Se espera que el smartphone plegable se presente en el otoño de 2026 junto con los flagships.

Cabe mencionar que Majin Bu, quien difundió estas noticias, ya ha dado pronósticos precisos sobre los productos de Apple. Fue uno de los primeros en revelar las especificaciones técnicas del iPad mini, la gama de colores del iPhone 12 y algunos defectos en los modelos iPhone 15. Asimismo, mostró correctamente las maquetas del iPhone 16 mucho antes de la presentación oficial.

Para los usuarios uzbekos, estas noticias son importantes para planificar la renovación de sus dispositivos. Teniendo en cuenta el alto prestigio de los productos Apple en el país, los cambios drásticos en el diseño y la aparición de un foldable iPhone tendrán inevitablemente un impacto significativo en la demanda del mercado. Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, la reputación del insider insta a tomar estas imágenes en serio.