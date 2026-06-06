Kaspersky planea fabricar dispositivos fuera de Rusia

Kaspersky Lab está negociando con fabricantes en India y Arabia Saudita para localizar dispositivos basados en su software. Esto fue anunciado por el fundador y director de la empresa, Eugene Kaspersky. Como informa Ixbt.com informa .

Según el alto directivo, el modelo de asociación implica la producción de hardware por parte de socios extranjeros, mientras que Kaspersky Lab les proporciona software especializado. Inicialmente, la empresa no planeaba involucrarse en el hardware, pero se vio obligada a invertir en esta dirección después de que los proveedores occidentales abandonaran el mercado ruso.

India se considera una de las direcciones clave. La localización de la producción en este país ayudará a la empresa a fortalecer su posición en el mercado asiático, reducir los costos logísticos y eludir los riesgos de sanciones. También acelerará el proceso de obtención de certificados de los reguladores locales.

Arabia Saudita también se evalúa como un mercado prometedor debido a la creciente demanda de soluciones tecnológicas seguras. Actualmente, la empresa está desarrollando activamente complejos de software y hardware basados en el sistema operativo KasperskyOS. Anteriormente, Eugene Kaspersky también había anunciado un proyecto de smartphone inviolable.