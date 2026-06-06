Observación espacial universal: satélite estadounidense fotografía cohete chino

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Observación espacial universal: satélite estadounidense fotografía cohete chino

La empresa estadounidense Vantor publicó una imagen única e inusual tomada desde el espacio. El satélite WorldView Legion logró fotografiar la etapa agotada del cohete chino Long March 3B en órbita desde una distancia de aproximadamente 88 kilómetros. Según Ixbt.com informa .

Los representantes de la empresa enfatizan que esto no es solo una demostración de las capacidades de imagen espacial, sino una prueba de que los sistemas satelitales modernos pueden observar objetos directamente en órbita en detalle. La imagen obtenida permite no solo identificar el objeto, sino también evaluar su estado, orientación en el espacio y características de movimiento.

Según los expertos de Vantor, estos datos ayudan a entender si el objeto es estable o si está girando alrededor de su eje. Tales observaciones son extremadamente importantes para monitorear la basura espacial, particularmente las grandes partes de cohetes.

Muchas etapas de cohetes permanecen en órbita durante años, planteando un riesgo de colisión con satélites operativos de comunicación, meteorología y ciencia. Incluso una sola colisión de un objeto grande puede llevar a la creación de miles de nuevos fragmentos.

A medida que aumenta el número de vuelos espaciales y la densidad de satélites, el monitoreo de la situación en el espacio se está convirtiendo en una tarea urgente. Ahora, para los operadores, es importante no solo conocer las coordenadas exactas de un objeto, sino también entender su tipo y sus posibles movimientos futuros.

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Abror Shuhratov
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