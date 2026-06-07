Solidion presenta una nueva batería que funciona a -80 °C

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Solidion presenta una nueva batería que funciona a -80 °C

Solidion Technology, con sede en Dallas, EE. UU., ha presentado un nuevo tipo de batería llamada Generation Extreme-Climate Battery (Gen-ECB). Este desarrollo está destinado principalmente al uso en condiciones espaciales y se espera que alimente satélites, infraestructura lunar, misiones controladas y futuros centros de datos de inteligencia artificial orbitales. Según Ixbt.com informa .

La idea principal del proyecto Gen-ECB es crear una batería que pueda operar de manera estable en condiciones extremas: en el vacío, con cambios bruscos de temperatura, bajo exposición a la radiación y durante fuertes vibraciones durante los lanzamientos de cohetes. Las nuevas baterías están desarrolladas sobre la base de celdas de litio-metal y materiales de grafeno.

El grafeno ayuda a gestionar mejor el régimen de temperatura del sistema y a mantener la estabilidad en entornos complejos gracias a su alta conductividad térmica y resistencia a la radiación. Según las especificaciones técnicas reveladas, la batería puede operar eficazmente en un rango de temperaturas de -80 °C a +60 °C.

Solidion está trabajando actualmente en modificaciones diseñadas para condiciones aún más duras del espacio profundo. Las áreas de aplicación potencial incluyen centros de datos de inteligencia artificial en órbita baja, bases lunares y rovers. Al mismo tiempo, la empresa está desarrollando una línea de baterías de litio-metal y litio-azufre con una densidad de energía superior a 380 Wh/kg.

SolidionBateríaTecnologíaEspacioGrafeno
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Abror Shuhratov
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