Minisforum M2 Pro: Mini PC con 128 GB de RAM y procesador Panther Lake

Minisforum ha presentado oficialmente el nuevo mini PC M2 Pro, equipado con procesadores de la generación Panther Lake de Intel. El dispositivo está impulsado por el procesador Intel Panther Lake-H con gráficos integrados Xe3. Según el fabricante, el rendimiento gráfico ha aumentado casi un 50 por ciento en comparación con la generación Lunar Lake. Se incluye un puerto OCuLink para usuarios que requieren mayor potencia, permitiendo la conexión de una tarjeta gráfica externa. Ixbt.com informa .

El nuevo modelo pone especial énfasis en las tareas de inteligencia artificial. La combinación del procesador central, la unidad neuronal NPU5 y el núcleo gráfico resulta en un rendimiento total de 180 TOPS. Esto permite ejecutar modelos de IA locales como DeepSeek-R1 directamente en el dispositivo sin depender de servicios en la nube. También cuenta con un botón dedicado para Microsoft Copilot y una matriz de micrófonos integrados para el control por voz.

El Minisforum M2 Pro admite hasta 128 GB de memoria LPDDR5X y tiene tres ranuras M.2 PCIe 4.0 para el almacenamiento de datos. El conjunto de interfaces es bastante completo: incluye tres puertos USB-A, tres puertos USB4, HDMI, DisplayPort, una ranura para tarjeta SD y un conector de audio de 3,5 mm. Para las conexiones de red, se han instalado puertos Ethernet con velocidades de 10 Gbit/s y 2,5 Gbit/s.

La carcasa del dispositivo está hecha completamente de metal y admite un soporte VESA para su instalación en la parte posterior de un monitor. A pesar de su tamaño compacto, este mini PC ofrece especificaciones técnicas capaces de competir con estaciones de trabajo profesionales.