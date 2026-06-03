Un gran lago se forma en el desierto de Bujará

Se ha formado una gran masa de agua al norte de la ciudad de Gazli, en el distrito de Peshku, región de Bujará, tras registrar precipitaciones tres veces superiores a lo normal en los últimos seis meses. Así lo informó el Partido Ecologista.

Se señala que este lago se formó en la zona anteriormente seca de 'Shorbuloq'. Su superficie total cubre actualmente unos 80 kilómetros cuadrados. Esta cifra llama la atención por ser significativamente mayor que el volumen combinado de la ciudad de Bujará y el embalse de Charvak.

Según los expertos, la acumulación de agua se vio influenciada no solo por las fuertes lluvias, sino también por las obras del Ministerio de Recursos Hídricos. En concreto, las aguas subterráneas circundantes se dirigieron a esta zona a través de pequeños canales excavados para desarrollar la pesca. El agua también llega a través de un canal colector con una longitud total de 126 kilómetros.

Como referencia, hay más de 500 lagos en Uzbekistán. La mayoría son estacionales o relativamente pequeños. Actualmente, la mayor masa de agua del país es el sistema lacustre Aydar-Arnasay, ubicado en las regiones de Jizzakh y Navoiy, con una superficie total de aproximadamente 3.500 a 4.000 kilómetros cuadrados.