Romelu Lukaku marca su gol 90 con Bélgica

La selección de Bélgica logró una convincente victoria por 2-0 sobre Croacia como parte de su preparación para el Mundial 2026. En el partido disputado en el estadio Rujevica de Rijeka, el delantero del Napoli Romelu Lukaku salió desde el banquillo para anotar su gol internacional número 90, asegurando el éxito de su equipo. Goal.com informa .

Los belgas dominaron la primera mitad. En el minuto 38, el centrocampista del Aston Villa, Youri Tielemans, abrió el marcador. Tras un peligroso centro de Jeremy Doku, el balón rebotó en los defensas hacia Tielemans, quien aprovechó la oportunidad para adelantar a los Diablos Rojos.

El momento clave del encuentro llegó en el tiempo añadido. Sustituido en el minuto 73, Romelu Lukaku aprovechó un pase de Hans Vanaken en el minuto 96 para enviar un potente disparo por encima del portero Dominik Kotarski. Este gol supuso la cifra redonda de 90 tantos con la selección para el experimentado delantero.

El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, elogió la actuación de su delantero tras el partido. "Lukaku nació para marcar goles. Siempre le exijo más porque es un jugador de primer nivel. Empezó a presionar al rival nada más entrar al campo y cumplió su tarea a la perfección. Todos están felices por él", afirmó el técnico.

Asimismo, Garcia se mostró satisfecho con la disciplina táctica de su equipo. A pesar de la presión de la selección de Croacia liderada por Luka Modric, Bélgica se mantuvo sólida en defensa. El entrenador destacó que los cambios realizados en el descanso reforzaron el juego del equipo, dejando al rival sin apenas oportunidades claras.