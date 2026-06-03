143.600 millones UZS de cashback aprobados para abril

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143.600 millones UZS de cashback aprobados para abril

El Comité Fiscal ha aprobado la mayor parte de los pagos de cashback por compras realizadas en abril de 2026.

Según datos oficiales, se ha autorizado el pago de un total de 143.600 millones UZS en cashback a más de 6,5 millones de ciudadanos.

Los ciudadanos pueden transferir los fondos aprobados a sus tarjetas bancarias mediante la app móvil Soliq. Se requiere verificación de identidad por Face ID.

Los montos restantes se aprobarán gradualmente a medida que los empresarios presenten declaraciones fiscales, corrijan errores y salden deudas.

Según la normativa vigente, el cashback se calcula sobre compras mensuales de hasta 24.720.000 UZS. El monto máximo es de 247.200 UZS.

Comité FiscalSoliqFace ID
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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