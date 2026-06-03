La buena vecindad y la ayuda mutua siempre han sido un sello distintivo de la política exterior de nuestro país. Uzbekistán ha extendido una vez más una mano de esperanza y buena voluntad al pueblo afgano. Para apoyar activamente a los agricultores y organizaciones agrarias afganos, nuestro país ha entregado semillas de cultivos agrícolas de primera calidad y alto rendimiento como ayuda gratuita. Las autoridades esperan que este gesto humanitario desempeñe un papel importante en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y en la elevación de la agricultura local a un nuevo nivel en el país vecino.

Esta noble iniciativa fue implementada con éxito por el Centro de Desarrollo de Semillas bajo el Ministerio de Agricultura de Uzbekistán, y las reservas de semillas fueron entregadas solemnemente a la parte afgana.

Toneladas de productos premium resistentes al clima

La ayuda gratuita proporcionada no son solo productos, sino semillas premium totalmente adaptadas a las condiciones climáticas locales, probadas y especialmente certificadas.

Tipo de cultivo Volumen y calidad Propósito Semilla de algodón 20 toneladas Resistente al clima Semillas de arroz 20 toneladas Alto rendimiento y certificado Hortalizas y melones 500 kilogramos Semillas premium de la más alta calidad

Los expertos del sector enfatizan que este regalo práctico ayudará a abastecer el mercado interno de Afganistán con productos de calidad, proporcionar empleos permanentes a la población rural e introducir tecnologías modernas e innovadoras en el sector agrícola.

Estabilidad regional y vecindad ejemplar

Además, este noble paso tiene como objetivo construir los lazos agrícolas entre Uzbekistán y Afganistán sobre una base nueva y más sólida. La cooperación agraria bilateral contribuye no solo al crecimiento económico, sino que también impacta positivamente en la paz, la estabilidad y el desarrollo económico en toda la región de Asia Central.

Según expertos internacionales y observadores políticos, la reciente ayuda práctica de Uzbekistán es uno de los ejemplos más brillantes de verdadera buena vecindad y relaciones sinceras al servicio de los intereses de ambas naciones.

Deseando una temporada agrícola bendecida a nuestro país vecino, ¡siga con nosotros los acontecimientos más importantes e interesantes de nuestra región en las páginas de Zamin!