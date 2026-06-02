Decreto presidencial otorga préstamos preferenciales de hasta 100 millones de soums a jóvenes

Para apoyar a los jóvenes, se asignarán préstamos preferenciales de hasta 100 millones de soums. Se ha adoptado el Decreto Presidencial N.º PQ-210 al respecto.

Según el decreto, Aloqabank otorgará préstamos de hasta 7 años a ciudadanos menores de 31 años dentro del programa 'Negocios Juveniles'. Se establece un período de gracia de hasta 1 año para el capital y hasta 3 meses para los intereses.

Los microcréditos preferenciales se otorgan sobre la base de una póliza de seguro o una garantía de terceros. Se pueden proporcionar hasta 20 millones de soums para el aprendizaje de idiomas extranjeros, tecnologías digitales y profesiones modernas.

Además, se asignan préstamos de hasta 50 millones de soums para proyectos de marketing en redes sociales, mobilografía, trabajo freelance, tiendas en línea y autoempleo.

También se prevé una financiación de hasta 50 millones de soums para proyectos de costura, trabajo a domicilio, procesamiento y fabricación. Para panadería y repostería, se otorgan microcréditos preferenciales de hasta 100 millones de soums.