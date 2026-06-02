Anunciadas las fechas de regreso de los peregrinos uzbekos

Hoy, 2 de junio, los primeros vuelos que transportan a los peregrinos uzbekos que han completado la temporada del "Hajj – 2026" llegarán a nuestro país en la ruta Yeda–Taskent. Así lo informó el servicio de prensa de la Administración de Musulmanes de Uzbekistán.

Se ha informado que los peregrinos que partieron hacia el Hajj desde la ciudad de Taskent serán los primeros en regresar a casa. En este sentido, se están organizando eventos para recibir a los peregrinos.

Asimismo, se planean recepciones solemnes para los peregrinos en 10 aeropuertos internacionales de la república. Los responsables están tomando medidas para garantizar que los peregrinos lleguen a sus destinos de forma segura y cómoda.

Según la información, el proceso de traslado de los peregrinos uzbekos desde Yeda continuará hasta el 19 de junio de 2026. Miles de ciudadanos que han realizado el Hajj serán devueltos a nuestro país por etapas.