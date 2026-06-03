Podrían lanzarse nuevos vuelos entre Uzbekistán y Hong Kong

El potencial turístico y el encanto único de nuestro país continúan siendo el centro de atención de los medios globales. Esta vez, uno de los medios más destacados y prestigiosos de Hong Kong, Now.com publicó un importante artículo analítico dedicado a las brillantes perspectivas de los lazos turísticos entre Uzbekistán y Hong Kong. El artículo también incluye una entrevista exclusiva y valiosa con Abdulaziz Akkulov, presidente del Comité de Turismo de Uzbekistán.

Este material revela planes ambiciosos para elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel y oportunidades sin precedentes creadas para los inversores.

Nuevas rutas aéreas que conectan Taskent y Hong Kong

Según la entrevista, las partes están discutiendo activamente la posibilidad de lanzar una nueva conexión aérea directa entre Hong Kong y Taskent, lo que brindaría una gran comodidad a aficionados y turistas. Además, se está considerando detalladamente la opción de abrir una ruta aérea de tránsito desde Hong Kong a Uzbekistán vía Bangkok (Tailandia) como alternativa. Esto facilitaría significativamente los viajes de los turistas orientales a nuestro país.

El presidente del comité, Abdulaziz Akkulov, señaló que el año pasado Uzbekistán recibió a 11,7 millones de visitantes extranjeros. Según los ambiciosos objetivos establecidos por nuestro estado, se planea que el flujo de turistas que visitan nuestro país alcance los 20 millones para 2030.

Privilegios de oro y subsidios para inversores

La publicación de Hong Kong destacó especialmente que Uzbekistán, el país más poblado de Asia Central, ha mantenido constantemente tasas de crecimiento económico de casi el 6% en los últimos años. En consecuencia, nuestro país está atrayendo no solo a turistas comunes, sino también a grandes inversores extranjeros como un imán.

Actualmente, los empresarios que invierten en el negocio hotelero y la infraestructura turística están recibiendo un importante apoyo financiero e incentivos de nuestro estado en las siguientes formas:

Para hoteles de 4 estrellas: los inversores reciben un subsidio de 5.000 dólares por cada habitación construida.

Para hoteles de 3 estrellas: el estado asigna fondos en efectivo por un monto de 3.500 dólares por cada habitación.

Vacaciones fiscales: Desde el día en que el hotel se pone en funcionamiento oficialmente, los inversores quedan exentos de una serie de pagos de impuestos por un período de hasta 7 años .

Régimen de visado conveniente para ciudadanos de Hong Kong

Las buenas noticias no terminan ahí. El material también detalla los procedimientos de visado para los residentes de Hong Kong que visitan Uzbekistán. En consecuencia, los ciudadanos de Hong Kong pueden viajar libremente a nuestro país sin visado durante 10 días . Si desean extender su estancia, tienen derecho a permanecer hasta 30 días a través del moderno sistema de visado electrónico (e-visa). En casos necesarios, también existe la posibilidad de extender este visado electrónico en línea sin salir de casa.

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