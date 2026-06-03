La directiva del Borussia Dortmund ha diseñado un gran plan de fichajes para convencer al máximo goleador Serhou Guirassy de permanecer en el club. Según Sport Bild, se le ha prometido al delantero la incorporación de un jugador ofensivo de alto nivel para mejorar su rendimiento futuro. El director deportivo Ole Book y el CEO Lars Ricken se reunieron con el jugador para presentarle los planes de transferencia del club. Goal.com informa .

El contrato del internacional guineano de 30 años, vigente hasta 2028, incluye una cláusula de rescisión de aproximadamente 35 millones de euros para los grandes clubes. Guirassy lleva tiempo considerando abandonar el equipo. En particular, Aziz Yildirim, candidato a la presidencia del Fenerbahçe de Estambul, anunció que había llegado a un acuerdo para traer al exdelantero del VfB Stuttgart si gana las elecciones.

Ole Book no garantizó por completo la continuidad de Guirassy. Según sus palabras, los goles del jugador son vitales para el equipo y el club no quiere dejarlo ir, pero se podría considerar una oferta irresistible. El Borussia Dortmund confía en los fondos obtenidos por la venta de jóvenes talentos como Joane Gadou, Kauã Prates y Justin Lerma para financiar nuevos fichajes.

Además, el traspaso de Karim Adeyemi podría servir como fuente de financiación para nuevas incorporaciones. Si el jugador de 24 años no renueva su contrato hasta 2027, el club se verá obligado a venderlo en verano para evitar su salida gratis. Aún no está claro quién acompañará a Guirassy, pero los rumores sobre el regreso de Jadon Sancho han sido prácticamente descartados.