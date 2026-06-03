Nuevo Lada Niva Legend presentado: Motor más potente y suspensión actualizada

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Nuevo Lada Niva Legend presentado: Motor más potente y suspensión actualizada

En el marco del PMEF-2026, se presentó el nuevo modelo Lada Niva Legend, con mejoras técnicas y estructurales significativas. Manteniendo su filosofía todoterreno tradicional, el vehículo se ha adaptado a los estándares modernos en términos de dinámica, eficiencia de combustible y equipamiento base. Ixbt.com informa al respecto. informa .

La principal novedad es un nuevo motor de 1,8 litros y 8 válvulas. Este propulsor ofrece un alto par motor, con el 80% de la fuerza de tracción disponible a solo 1.000 rpm. El consumo de combustible se ha reducido hasta en un 30% en ciertos modos de conducción en comparación con el modelo anterior.

El sistema de suspensión del vehículo también ha sido revisado: la barra estabilizadora delantera se ha reposicionado, mejorando la suavidad de marcha y la maniobrabilidad. Se ha prestado especial atención a la seguridad y la ergonomía. Se ha instalado un airbag para el conductor, se ha reforzado la estructura de la carrocería y se han añadido discos de freno delanteros ventilados.

Se ha mejorado el aislamiento acústico del habitáculo y se ha modificado la posición de las palancas de la caja de cambios y de la caja de transferencia. Ahora la palanca de cambios está más cerca del conductor, y la caja de transferencia se ha rediseñado con un diseño de palanca única y un tercer punto de apoyo. Además, se han incorporado aire acondicionado, cierre centralizado y una llave unificada para puertas y encendido.

Algunos elementos de la carrocería están fabricados en acero doblemente galvanizado, lo que aumenta la resistencia a la corrosión y la durabilidad en condiciones adversas. El volante se ha unificado con el del modelo Lada Granta, y el bloqueo de encendido ahora se encuentra en el lado derecho de la columna de dirección.

LadaNiva LegendCocheRusiaTodoterreno
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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