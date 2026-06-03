El MAE de Rusia anuncia restricciones a ciudadanos británicos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha prohibido la entrada al país a cinco ciudadanos británicos. Así se anunció en un comunicado del ministerio.

Según el MAE ruso, esta decisión se tomó en respuesta a las declaraciones antirrusas de Londres, su apoyo a Ucrania y la difusión de lo que Moscú considera información falsa sobre Rusia.

La lista de sanciones incluye a la periodista de The Washington Post Catherine Belton, al periodista de la publicación británica i Richard Holmes y a Alexander Browder, autor de un informe del grupo de reflexión Henry Jackson Society.

Además, a Elis Lafer, directora general de Committed to Good, y a Richard Westbury, cofundador de Chelsea Group, también se les ha prohibido la entrada a Rusia.