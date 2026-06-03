El MAE de Rusia anuncia restricciones a ciudadanos británicos

·63·Mundo
El MAE de Rusia anuncia restricciones a ciudadanos británicos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha prohibido la entrada al país a cinco ciudadanos británicos. Así se anunció en un comunicado del ministerio.

Según el MAE ruso, esta decisión se tomó en respuesta a las declaraciones antirrusas de Londres, su apoyo a Ucrania y la difusión de lo que Moscú considera información falsa sobre Rusia.

La lista de sanciones incluye a la periodista de The Washington Post Catherine Belton, al periodista de la publicación británica i Richard Holmes y a Alexander Browder, autor de un informe del grupo de reflexión Henry Jackson Society.

Además, a Elis Lafer, directora general de Committed to Good, y a Richard Westbury, cofundador de Chelsea Group, también se les ha prohibido la entrada a Rusia.

RusiaUcraniaCatherine BeltonHenry Jackson SocietyChelsea GroupThe Washington Post
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Existen los alienígenas? El jefe de la NASA responde con franquezaHoy, 08:50Cordero que se hace el muerto se vuelve viral en Internet (video)Hoy, 08:10
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

¡El Libro Guinness actualizado! Nueve bebés nacidos a la vez
Shavkat Mirziyoyev expresa sus condolencias por la tragedia en China
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal