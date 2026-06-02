Gran atención a los creadores detrás de las canciones de éxito: se anuncian nuevos beneficios

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Gran atención a los creadores detrás de las canciones de éxito: se anuncian nuevos beneficios

El presidente Shavkat Mirziyoyev, durante una reunión con representantes del sector cultural y artístico, anunció nuevas iniciativas para apoyar a poetas, escritores y dramaturgos cuyas obras se han convertido en canciones populares.

Se destacó que estos creadores recibirán ahora un estímulo estatal regular. En particular, recibirán un honorario mensual de 5 millones de soums durante todo el año para garantizar la estabilidad de su trabajo.

Además, se les otorgará el derecho a utilizar gratuitamente aviones, trenes y transporte público en todo Uzbekistán. Los gastos médicos en centros especializados serán cubiertos en su totalidad por el presupuesto estatal.

Asimismo, se establecerán escuelas de maestría y casas creativas para que estos artistas puedan transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

Otra novedad importante es la selección y premiación de los mejores creadores del año durante el «Congreso Nacional de Creadores», lo que impulsará el desarrollo de la cultura y el arte nacional.

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