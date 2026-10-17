Indonésie : un marié découvre que sa « femme » est en réalité un homme

Un incident inhabituel en Indonésie a attiré l'attention du public et suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, un jeune homme de 26 ans a entretenu une relation pendant près d'un an avec une personne rencontrée sur Internet, qui se faisait appeler Adinda.

La rencontre virtuelle est devenue sérieuse avec le temps. Convaincu de la sincérité de leur relation, le jeune homme a fini par décider de se marier. Cependant, après le mariage, certains comportements ont commencé à éveiller ses soupçons. Cette affaire a relancé les discussions sur les rencontres en ligne, la confiance mutuelle et la vérification de l'identité. Il est rapporté que l'affaire a été transmise aux autorités compétentes.

Aucune information supplémentaire n'a été fournie pour le moment concernant les détails de l'incident et la réaction des autorités officielles.

Il a été rapporté que son épouse a évité toute intimité physique pendant près de 12 jours. De plus, elle s'opposait à ce qu'il rencontre ses propres proches. Ces agissements ont poussé le jeune homme à vouloir clarifier la situation.

À la suite des enquêtes menées ultérieurement, il a été révélé, selon les rapports, que la personne qu'il avait épousée était en réalité un homme.