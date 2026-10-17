Indonésie : un marié découvre que sa « femme » est en réalité un homme

·8·Monde
Indonésie : un marié découvre que sa « femme » est en réalité un homme

Un incident inhabituel en Indonésie a attiré l'attention du public et suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, un jeune homme de 26 ans a entretenu une relation pendant près d'un an avec une personne rencontrée sur Internet, qui se faisait appeler Adinda.

La rencontre virtuelle est devenue sérieuse avec le temps. Convaincu de la sincérité de leur relation, le jeune homme a fini par décider de se marier. Cependant, après le mariage, certains comportements ont commencé à éveiller ses soupçons. Cette affaire a relancé les discussions sur les rencontres en ligne, la confiance mutuelle et la vérification de l'identité. Il est rapporté que l'affaire a été transmise aux autorités compétentes.

Aucune information supplémentaire n'a été fournie pour le moment concernant les détails de l'incident et la réaction des autorités officielles.

Il a été rapporté que son épouse a évité toute intimité physique pendant près de 12 jours. De plus, elle s'opposait à ce qu'il rencontre ses propres proches. Ces agissements ont poussé le jeune homme à vouloir clarifier la situation.

À la suite des enquêtes menées ultérieurement, il a été révélé, selon les rapports, que la personne qu'il avait épousée était en réalité un homme.

AdindaRencontre En LigneIndonésieAutoritésFaits Divers
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une mariée annule son mariage et se marie avec un autre le jour mêmeUne mariée annule son mariage et se marie avec un autre le jour même28 juillet 22:20En Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparueEn Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparue2 août 17:2352 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage9 septembre 19:13Une mariée iranienne surprend le web en demandant 313 opérations gratuites comme dot au lieu d'orUne mariée iranienne surprend le web en demandant 313 opérations gratuites comme dot au lieu d'or23 juillet 15:13Mariage insolite à Gaza : la mariée transportée dans un chargeurMariage insolite à Gaza : la mariée transportée dans un chargeur20 mai 09:14Le marié s'évanouit en voyant la mariée : incident inattendu au mariage (vidéo)Le marié s'évanouit en voyant la mariée : incident inattendu au mariage (vidéo)22 juin 11:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse