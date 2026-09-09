52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage

À Van, en Turquie, le mariage d'une créatrice de mode et entrepreneuse célèbre sur les réseaux sociaux Çağlı Öz et d'un blogueur connu sous le surnom de « Vanlı Kara Haydar » Mehmet Fatih Tançalana attiré l'attention en raison de la quantité massive d'or et d'argent offerte.

Les objets de valeur et les espèces offerts aux mariés font l'objet d'une enquête par les autorités turques. Il a été rapporté que la mariée a reçu 52 kilogrammes d'or, tandis que le marié a reçu 44 millions de lires turques . C'est ce qu'a rapporté « Haberler ».

Le mariage a eu lieu le 6 septembre dans le district de Tuşba à Van . Lors de la cérémonie, la mariée a reçu une grande quantité de bracelets en or. Comme ses bras étaient saturés, le reste a été enfilé sur une chaîne épaisse et suspendu à son cou.

L'or, les bijoux, les devises étrangères et les lires turques exhibés lors du mariage ont attiré l'attention des autorités. En particulier, la question de savoir si l'or et l'argent offerts correspondent aux revenus officiels du couple fait l'objet d'une enquête.

De plus, la source de ces richesses est également examinée. Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers de Turquie, le MASAK , est en charge du dossier.

Le marié a été arrêté dans le cadre d'une autre affaire

Le nom de Mehmet Fatih Tançalan a été cité dans une autre affaire pénale en dehors de cette enquête sur le mariage.

Il est accusé d' insulte envers l'État et ses institutions, ainsi que de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles . Tançalan a été arrêté sur décision de justice.

Le blogueur a nié les accusations portées contre lui. Il affirme qu'une grande partie des dépenses du mariage et des fiançailles a été couverte par des contrats publicitaires et de sponsoring .

Tançalan a également déclaré qu'une partie de l'or exposé lors du mariage ne lui appartenait pas personnellement. Selon lui, certains bijoux ont été empruntés temporairement à des bijoutiers.

Actuellement, les autorités turques enquêtent sur la source des 52 kg d'or, des 44 millions de lires et des autres objets de valeur, ainsi que sur leur conformité avec les revenus du couple. Le MASAK mène également des investigations à ce sujet.