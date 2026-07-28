Une mariée annule son mariage et se marie avec un autre le jour même

·114·Monde
Une mariée annule son mariage et se marie avec un autre le jour même

En Inde, un événement inattendu s'est produit à quelques minutes du début de la cérémonie de mariage. La mariée a décidé d'annuler le mariage après que certains invités du côté du marié sont arrivés ivres et ont eu des comportements déplacés envers les femmes.

Selon les médias locaux, la mariée et sa famille ont considéré cette situation comme un manque de respect envers la famille du marié et un problème grave. C'est pourquoi la cérémonie de mariage a été immédiatement arrêtée.

Le plus intéressant est que les proches de la mariée ont réussi à lui trouver un autre fiancé le jour même. Le soir venu, une nouvelle cérémonie de mariage a été organisée dans la même salle des fêtes, et la mariée a épousé un autre jeune homme.

De plus, la famille de la mariée a déposé une plainte officielle auprès des forces de l'ordre contre la famille du premier fiancé. Cet événement a été largement discuté sur les réseaux sociaux, et de nombreux utilisateurs soutiennent la mariée pour avoir défendu son honneur et sa dignité.

Inde
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