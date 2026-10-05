En Turquie, un fugitif a vécu huit ans sous l'apparence d'une femme

Les autorités turques ont arrêté un détenu recherché depuis huit ans. Après s'être évadé de prison, il a radicalement changé d'apparence, adoptant une identité féminine et utilisant les documents d'identité de sa sœur.

Selon les médias, l'affaire a débuté en 2018. À l'époque, Tugrul Bashar avait été condamné à trois ans de prison pour vol et usurpation d'identité d'un fonctionnaire. Cependant, il s'est enfui avant de purger sa peine.

Pendant ses années de cavale, Bashar a sérieusement modifié son apparence physique, rendant son identification par les anciennes photos des archives policières très difficile pour les enquêteurs.

Après plusieurs échecs des recherches classiques basées sur son apparence, les forces de l'ordre ont changé de stratégie. Les enquêteurs se sont davantage concentrés sur son mode de vie, ses déplacements, ses habitudes et d'autres informations personnelles plutôt que sur son physique.

Il s'est avéré que Bashar ne s'est pas contenté de changer d'apparence. Durant sa cavale, il a adopté une allure féminine et a utilisé la carte d'identité officielle de sa sœur pour se déplacer dans Istanbul.

Il aurait même présenté ce document comme étant le sien lors de contrôles de police. De cette manière, il a tenté de dissimuler sa véritable identité et d'échapper à la vigilance des autorités.

Cependant, son plan minutieux a été déjoué par des achats effectués avec les cartes bancaires de sa sœur. Les enquêteurs ont découvert que celle-ci se trouvait hors du pays à ce moment-là. Les opérations effectuées avec ses cartes ont donc éveillé des soupçons et conduit à une enquête approfondie.

La surveillance policière a finalement mené à une adresse dans le quartier de Kadikoy à Istanbul. Les forces de l'ordre ont effectué une descente et ont identifié Bashar, recherché depuis huit ans.

Cette fois, ni son changement d'apparence ni l'utilisation des documents d'une autre personne n'ont suffi à cacher sa véritable identité. La police a relevé ses empreintes digitales et les a comparées avec celles de la base de données.

Le résultat de l'analyse a confirmé que la personne arrêtée était bien Tugrul Bashar, recherché depuis 2018.

Ainsi, l'analyse des empreintes digitales a mis fin à huit ans de recherches. Cette affaire est considérée comme inhabituelle, impliquant un fugitif qui a réussi à se cacher longtemps en modifiant son apparence et en utilisant les papiers d'autrui.