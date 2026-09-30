Un bateau de touristes a fait naufrage au large de l'Indonésie : 19 personnes secourues (vidéo)

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Un bateau de touristes a fait naufrage au large de l'Indonésie : 19 personnes secourues (vidéo)

Un bateau transportant des touristes a fait naufrage près des côtes indonésiennes. Plus important encore, malgré la gravité de l'incident, les 13 touristes et les 6 membres d'équipage présents à bord ont tous été sauvés.

Une erreur de navigation est envisagée comme cause initiale de l'incident.

Il y avait un total de 19 personnes sur le navire

Selon les premières informations, l'incident s'est produit dans une zone proche des côtes indonésiennes.

À bord du navire se trouvaient au total 19 personnes — 13 touristes et 6 membres d'équipage.

Après le naufrage du navire, des opérations de sauvetage ont été menées et tous les passagers ainsi que les membres d'équipage ont été secourus sains et saufs.

À cet égard, le résultat le plus important de l'incident est que aucune information faisant état de décès ou de disparitions n'a été signalée.

Hypothèse initiale : erreur de navigation

Les causes du naufrage ne sont pas encore définitivement confirmées.

Selon les premières données, l'incident pourrait avoir été causé par une erreur de navigation .

Cependant, il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse, et la conclusion définitive sur les raisons du naufrage ne sera connue qu'après les enquêtes appropriées.

L'information principale : tout le monde a été secouru

Dans de tels incidents en mer, les premières minutes sont cruciales.

Dans cet événement, le fait que les 19 personnes à bord aient été secourues reste l'aspect le plus important.

Actuellement, des informations supplémentaires sont attendues concernant les détails du naufrage, sa localisation précise et les éventuelles erreurs liées à la navigation.

L'incident près des côtes indonésiennes a démontré une fois de plus l'importance du respect strict des règles de sécurité et de navigation dans le transport maritime.

IndonésieCôtesNaufrageErreur de navigationTransport maritime
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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