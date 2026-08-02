En Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparue

Le 31 mars 2021, une cérémonie de mariage dans la province chinoise du Jiangsu a pris une tournure totalement inattendue. La fête battait son plein, les invités étaient comblés de joie, et les mariés faisaient leurs premiers pas vers une nouvelle vie. Cependant, l'événement qui s'est produit précisément en ces instants a bouleversé non seulement le destin des deux jeunes gens, mais aussi celui de deux familles.

Tout a commencé lorsque la mère du marié a remarqué une tache de naissance sur la main de la mariée. Ce signe a rappelé à la femme sa petite fille qui avait disparu sans laisser de traces plus de vingt ans auparavant, et qu'elle avait pleurée chaque jour avec nostalgie. Elle a été déstabilisée un instant et la douleur qu'elle portait dans son cœur depuis de nombreuses années s'est réveillée.

La mère s'est approchée des parents de la mariée d'une voix tremblante et a posé la question qui pouvait bouleverser leur vie :

— « Avez-vous adopté votre fille ? »

Cette question a fait réfléchir profondément les parents de la mariée. En effet, ils cachaient un secret à tout le monde depuis des années, même à la fille elle-même. La vérité a enfin éclaté : il y a de nombreuses années, ils avaient trouvé une petite fille abandonnée au bord de la route et l'avaient élevée avec amour comme leur propre enfant.

Au moment où la mariée a réalisé qu'elle avait retrouvé sa vraie mère, la joie du mariage s'est mêlée de larmes. Elle a qualifié cette rencontre de moment le plus heureux et le plus émouvant de sa vie. Cependant, à ce moment-là, une question est venue à l'esprit de tout le monde : quel sera le destin du mariage maintenant ? Ne sont-ils pas devenus frère et sœur après tout ?

Cependant, c'est précisément là que le destin a révélé un autre rebondissement inattendu. Il s'est avéré qu'après avoir perdu sa fille, la mère, incapable de supporter la douleur de la perte de son enfant, avait ensuite adopté un petit garçon et l'avait élevé comme son propre enfant. Par conséquent, il n'y avait aucun lien de parenté par le sang entre le marié et la mariée.

C'est pourquoi la cérémonie de mariage n'a pas été arrêtée. Au contraire, elle est devenue non seulement la célébration du mariage des deux jeunes, mais aussi le jour inoubliable où la mère et la fille se sont retrouvées après vingt ans de séparation, et où toute une famille s'est réunie.

La mère n'a jamais fourni publiquement de détails sur les circonstances de la disparition de sa fille. Selon elle, la douleur et le chagrin du passé étaient derrière eux, et le plus important était que sa fille soit vivante, en bonne santé et heureuse.

Cet événement a été officiellement documenté et ses détails ont été couverts par plusieurs médias internationaux, notamment Oriental Daily . Cette histoire a été considérée par beaucoup comme l'un des récits les plus émouvants et miraculeux du destin.