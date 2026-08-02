En Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparue

·5·Monde
En Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparue

Le 31 mars 2021, une cérémonie de mariage dans la province chinoise du Jiangsu a pris une tournure totalement inattendue. La fête battait son plein, les invités étaient comblés de joie, et les mariés faisaient leurs premiers pas vers une nouvelle vie. Cependant, l'événement qui s'est produit précisément en ces instants a bouleversé non seulement le destin des deux jeunes gens, mais aussi celui de deux familles.

Tout a commencé lorsque la mère du marié a remarqué une tache de naissance sur la main de la mariée. Ce signe a rappelé à la femme sa petite fille qui avait disparu sans laisser de traces plus de vingt ans auparavant, et qu'elle avait pleurée chaque jour avec nostalgie. Elle a été déstabilisée un instant et la douleur qu'elle portait dans son cœur depuis de nombreuses années s'est réveillée.

La mère s'est approchée des parents de la mariée d'une voix tremblante et a posé la question qui pouvait bouleverser leur vie :

« Avez-vous adopté votre fille ? »

Cette question a fait réfléchir profondément les parents de la mariée. En effet, ils cachaient un secret à tout le monde depuis des années, même à la fille elle-même. La vérité a enfin éclaté : il y a de nombreuses années, ils avaient trouvé une petite fille abandonnée au bord de la route et l'avaient élevée avec amour comme leur propre enfant.

Au moment où la mariée a réalisé qu'elle avait retrouvé sa vraie mère, la joie du mariage s'est mêlée de larmes. Elle a qualifié cette rencontre de moment le plus heureux et le plus émouvant de sa vie. Cependant, à ce moment-là, une question est venue à l'esprit de tout le monde : quel sera le destin du mariage maintenant ? Ne sont-ils pas devenus frère et sœur après tout ?

Cependant, c'est précisément là que le destin a révélé un autre rebondissement inattendu. Il s'est avéré qu'après avoir perdu sa fille, la mère, incapable de supporter la douleur de la perte de son enfant, avait ensuite adopté un petit garçon et l'avait élevé comme son propre enfant. Par conséquent, il n'y avait aucun lien de parenté par le sang entre le marié et la mariée.

C'est pourquoi la cérémonie de mariage n'a pas été arrêtée. Au contraire, elle est devenue non seulement la célébration du mariage des deux jeunes, mais aussi le jour inoubliable où la mère et la fille se sont retrouvées après vingt ans de séparation, et où toute une famille s'est réunie.

La mère n'a jamais fourni publiquement de détails sur les circonstances de la disparition de sa fille. Selon elle, la douleur et le chagrin du passé étaient derrière eux, et le plus important était que sa fille soit vivante, en bonne santé et heureuse.

Cet événement a été officiellement documenté et ses détails ont été couverts par plusieurs médias internationaux, notamment Oriental Daily . Cette histoire a été considérée par beaucoup comme l'un des récits les plus émouvants et miraculeux du destin.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un jeune Guatémaltèque au double vocal parfait de Shakira devient une star d'Internet (vidéo)Un jeune Guatémaltèque au double vocal parfait de Shakira devient une star d'Internet (vidéo)Aujourd'hui, 17:22Un raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremisUn raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremisAujourd'hui, 17:16La présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesLa présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesAujourd'hui, 17:00Un garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un ÉtatUn garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un ÉtatAujourd'hui, 16:57Un couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relationUn couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relationAujourd'hui, 16:54Un criminel recherché aux États-Unis a travaillé pendant 20 ans comme policier au MexiqueUn criminel recherché aux États-Unis a travaillé pendant 20 ans comme policier au MexiqueAujourd'hui, 16:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital