En Indonésie, une performance inhabituelle lors d'un événement musical a failli tourner au drame. Une artiste, montée sur scène avec un python géant autour du cou, s'est retrouvée sous l'étreinte puissante du serpent pendant le spectacle.

Les vidéos de l'incident montrent le python s'enrouler autour du cou et de la taille de l'artiste, serrant de plus en plus fort. En conséquence, elle a perdu l'équilibre et est tombée en arrière sur la batterie. Alors qu'elle tentait de se libérer, des musiciens et des organisateurs se sont précipités pour l'aider à détacher le python.

Heureusement, l'incident s'est terminé sans blessures graves. Après avoir repris ses esprits, l'artiste a poursuivi le concert.

Cependant, l'événement a suscité des débats sur les réseaux sociaux concernant la sécurité. De nombreux utilisateurs ont remis en question la sécurité de l'utilisation d'animaux sauvages dans de tels spectacles.

Au cours des discussions, la tragédie survenue en 2016 en Indonésie avec la chanteuse Irma Bule a été rappelée. Elle était décédée après avoir été mordue par un cobra royal lors de sa performance. C'est pourquoi certains appellent à interdire l'utilisation d'animaux sauvages venimeux ou dangereux lors d'événements de divertissement.