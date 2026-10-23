Trump a voulu renommer l'océan Atlantique, Google a refusé

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir discuté de la possibilité de renommer l'océan Atlantique avec la direction de Google. Selon lui, le PDG de l'entreprise, Sundar Pichai, a rejeté cette proposition. C'est ce qu'a rapporté « The Guardian ».

Trump a évoqué ce sujet lors d'un rassemblement en Caroline du Sud le 21 octobre. Il a affirmé avoir contacté le PDG de Google, Sundar Pichai, pour lui demander s'il était possible de changer le nom de l'océan Atlantique.

« Nous avons sérieusement envisagé de changer le nom de l'océan Atlantique et j'ai appelé Google Maps. J'ai dit à Sundar : 'Je pense à l'océan Atlantique, pouvez-vous faire quelque chose ?' », a raconté Trump en se remémorant l'événement.

Le président a souligné que Pichai avait déclaré ne pas pouvoir réaliser cette demande cette fois-ci. Trump a rapporté sa réponse ainsi : les océans diffèrent des autres objets géographiques car ils bordent les côtes de nombreux pays. Pour cette raison, le dirigeant de Google lui a demandé de ne plus formuler une telle requête.

Trump a déclaré qu'il renonçait à l'idée de renommer l'océan Atlantique. Cependant, il a également mentionné l'idée de rebaptiser l'océan Pacifique en « Océan américain ».

Auparavant, l'administration Trump avait décidé de renommer le golfe du Mexique en « Golfe américain ». Plus tard, l'initiative de renommer le lac Ontario en « Lac américain » a également été avancée. Google Maps affiche ces noms aux utilisateurs américains, tandis que dans d'autres pays, les noms originaux sont conservés ou reflétés différemment selon la région.