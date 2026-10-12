Un pêcheur de Floride attrape un requin orange

Le brouillard matinal flottait au-dessus de l'océan Atlantique, recouvrant les côtes de Floride comme un voile épais, rendant la frontière entre le ciel et la mer presque invisible. Mike Hendris dirigeait lentement son bateau en fibre de verre à travers les récifs peu profonds, le bourdonnement sourd du moteur résonnant sur l'océan étrangement calme. Aucun oiseau ne volait dans le ciel, et aucun autre bateau n'était visible sur l'étendue d'eau qui s'étirait à perte de vue.

Pendant de nombreuses années, cette solitude avait été un refuge pour Mike. Il choisissait cet endroit précis pour s'éloigner du tumulte quotidien, trouver la paix et rester seul avec la nature. Cependant, le calme d'aujourd'hui était différent des autres. Le silence pesant qui l'entourait semblait cacher quelque chose, donnant à Mike l'étrange impression d'être observé.

Que se cachait-il dans les profondeurs sombres de la mer ?

Après avoir amené son bateau au-dessus d'une fosse sous-marine, Mike coupa le moteur. Il fixa ensuite l'appât à son hameçon et le lança dans l'eau sombre. Le plomb s'enfonçait de plus en plus profondément dans les abysses où la lumière ne pénètre jamais.

À ce moment-là, un vent froid souffla soudainement sur la surface de la mer. De petites vagues apparurent à la surface, et Mike ressentit un frisson glacial sur les mains. La situation devint encore plus mystérieuse.

Il se servit une tasse de café noir et s'appuya contre le bord du bateau. Les yeux fixés sur la ligne, il observa l'extrémité de la canne osciller doucement sous l'effet des petites vagues.

Mike ne savait pas encore quel secret se cachait derrière ce calme. Mais sous le bateau, dans les profondeurs obscures, une créature immense se déplaçait. Elle s'approchait, nageant vers l'appât avec une intention précise. Sans avertissement, la robuste canne de Mike se plia soudainement vers le fond de l'océan. Alors que la ligne se déroulait violemment du moulinet, elle émit un sifflement strident. Alors que la canne était sur le point de lui échapper, Mike se précipita en avant et la saisit fermement. La créature au bout de la ligne était plus lourde et plus puissante que n'importe quel vivaneau ou mérou qu'il avait attrapé en vingt ans d'expérience de pêche.

Il cala ses pieds fermement sur le pont du bateau et tira brusquement sur la canne. À cet instant, il sentit la résistance puissante et incessante du corps musclé de la créature à l'autre bout. La créature lutta contre le courant léger et entraîna son petit bateau sur plusieurs mètres.

Mike tentait de récupérer chaque centimètre de ligne, la sueur perlait sur son front et ses épaules souffraient sous l'effort intense.

— Qu'est-ce qui a mordu à cette maudite chose ? — dit-il en s'adressant au vent.

Ce n'était pas une partie de pêche ordinaire. C'était comme s'il essayait de remonter un moteur géant immergé qui ne voulait absolument pas s'arrêter.