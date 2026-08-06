De nouvelles fonctionnalités agentiques ajoutées à Google Maps

Google a annoncé jeudi l’ajout de plusieurs fonctionnalités agentiques à « Ask Maps », la fonction de Google Maps, notamment pour commander des repas, réserver des hôtels et trouver des billets. Cette nouveauté constitue une étape importante dans la transformation du service de cartographie par le géant technologique, qui ne se limite plus à la navigation et devient un assistant complet aidant les utilisateurs à accomplir leurs tâches quotidiennes. Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle simplifient davantage l’utilisation de la carte et permettent de résoudre directement dans l’application des tâches de la vie réelle. Les utilisateurs pourront désormais passer facilement des commandes en effectuant des recherches textuelles pour trouver les produits et services dont ils ont besoin.

Commander des repas et trouver un hôtel

Grâce aux fonctionnalités agentiques de commande de repas, les utilisateurs peuvent demander à « Ask Maps » où trouver, par exemple, un toast à l’avocat végétalien et un latte au lait d’avoine. Le système affiche les restaurants à proximité proposant les plats recherchés. Après avoir choisi un restaurant, il est possible de finaliser la commande via des plateformes prises en charge comme Square, Toast ou Uber Eats.

Les utilisateurs peuvent également compter sur l’aide de l’intelligence artificielle pour rechercher des hôtels lors de leurs prochains voyages. Par exemple, s’ils demandent un hôtel abordable et bien noté près d’une conférence dans une ville donnée, le système compare les prix, vérifie les disponibilités et présente une liste prête à l’emploi. Il est ensuite possible d’accéder au site partenaire pour finaliser la réservation.

Intelligence personnalisée et mémoire des conversations

Dans le cadre de cette nouvelle mise à jour, la fonction « Personal Intelligence » (intelligence personnalisée) est également intégrée à Google Maps. Elle permet à l’outil d’intelligence artificielle de personnaliser ses réponses à partir des données de Gmail et de Google Calendar de l’utilisateur. Le service peut ainsi fournir des réponses précises et adaptées aux questions concernant les horaires de vols prévus, les réservations de restaurants ou les hôtels.

Il convient de préciser que la fonction d’intelligence personnalisée est désactivée par défaut et ne fonctionne qu’avec une autorisation similaire de l’utilisateur. En outre, « Ask Maps » est désormais capable de mémoriser les conversations précédentes. Les utilisateurs peuvent ainsi poursuivre une discussion sur des voyages déjà planifiés sans recommencer leur recherche depuis le début.

Pour l’instant, ces fonctionnalités agentiques avancées sont déployées progressivement uniquement auprès des utilisateurs aux États-Unis. Elles devraient être étendues à d’autres régions à l’avenir, ce qui pourrait avoir une influence importante sur l’évolution des services de cartographie.