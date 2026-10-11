Trump a suggéré de « renommer » l'océan Atlantique ou Pacifique

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il serait possible de renommer l'océan Atlantique ou Pacifique en « océan Trump » ou « océan des Amériques ». Il a évoqué ce sujet lors d'un rassemblement à Clarksville, dans le Tennessee, le 10 octobre. C'est ce qu'a rapporté le Washington Post.

Dans son discours, Trump a rappelé qu'il existe déjà un golfe et un lac portant son nom aux États-Unis, et a souligné qu'il faudrait désormais donner un tel nom à un océan et à une rivière.

« Nous avons besoin d'une rivière. Nous avons besoin d'un océan », a-t-il déclaré.

Par la suite, le président a suggéré qu'il était possible de changer le nom de l'un des océans, Atlantique ou Pacifique, proposant des options comme « océan Trump » ou « océan des Amériques ». Il a affirmé qu'avant la fin de son mandat, les États-Unis devraient posséder un océan portant son nom.

Trump avait précédemment proposé de renommer le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique ». Sa nouvelle réflexion rappelle ses initiatives antérieures concernant le changement de nom d'objets géographiques.

Cependant, aucune décision officielle concernant le changement de nom de l'océan Atlantique ou Pacifique n'a été annoncée pour le moment. Les propos de Trump lors du rassemblement restent, pour l'instant, une simple suggestion.