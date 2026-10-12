Trump veut renommer l'océan : un « océan Trump » verra-t-il le jour ?

Le président américain Donald Trump a lancé une nouvelle idée controversée concernant le changement des noms géographiques. Il a suggéré que l'océan Atlantique ou Pacifique pourrait être rebaptisé « océan Trump » et a exprimé le souhait de réaliser ce projet avant la fin de son mandat. Cependant, cette proposition n'est pas encore une décision officielle, mais plutôt une idée exprimée publiquement.

Les propos tenus par Trump lors d'un meeting à Clarksville, dans le Tennessee, le 10 octobre, ont attiré l'attention des médias internationaux. Selon lui, en plus des plans d'eau déjà renommés dans le pays, l'idée de changer le nom d'un autre océan et d'une rivière pourrait être envisagée.

« Océan Trump » ou « Océan américain » ?

Lors de son discours devant ses partisans, Trump a mentionné les changements de noms précédents et a déclaré qu'il envisageait de mettre à jour le nom d'un océan.

« Nous avons un golfe, nous avons un beau lac. Maintenant, quelqu'un a dit qu'il nous fallait aussi une rivière. Nous avons besoin d'une rivière et d'un océan », a déclaré le président américain.

Il a suggéré que l'Atlantique ou le Pacifique pourraient être choisis, mentionnant « océan Trump » ou « océan américain » comme nouvelles appellations. Ses propos ont été accueillis par des rires et des applaudissements lors du meeting.

Trump a déjà tenté de changer des noms géographiques

Ce n'est pas la première initiative de Trump en matière de noms géographiques. En janvier 2025, il a signé un décret visant à renommer le golfe du Mexique en « golfe américain » sur le territoire des États-Unis. Le nom du sommet Denali en Alaska a également été rétabli sous le nom de McKinley dans le système fédéral américain.

En 2026, des rapports ont circulé sur l'idée de renommer le lac Ontario en « lac américain ». De telles initiatives ont intensifié les débats sur les noms géographiques aux États-Unis.

Est-il possible de changer le nom d'un océan ?

Il y a un aspect important : le gouvernement américain peut prendre des décisions sur le nom officiel des objets géographiques situés sur son territoire. Cependant, changer le nom d'un bassin océanique international à l'échelle mondiale est une question beaucoup plus complexe.

Par exemple, la décision de nommage prise aux États-Unis concernant le golfe du Mexique n'oblige pas automatiquement les autres pays et organisations internationales à utiliser ce nom. L'agence Associated Press a également déclaré qu'elle conserverait le nom historique du golfe tout en notant séparément le nouveau nom utilisé aux États-Unis.

Par conséquent, la réalisation de l'idée de renommer l'Atlantique ou le Pacifique en « océan Trump » ne dépend pas uniquement de la déclaration de Trump. Aucune décision officielle n'a été annoncée pour le moment.

Y parviendra-t-il avant la fin de son mandat ?

Trump a exprimé le souhait de mettre en œuvre cette initiative avant la fin de son mandat. Cependant, les processus officiels que sa proposition devra suivre, l'océan qui sera choisi ou sa reconnaissance internationale restent inconnus.

Ainsi, l'« océan Trump » reste pour l'instant une idée évoquée par le président américain et non un nouveau nom officiel sur les cartes. Si l'initiative se poursuit, la question des noms géographiques et de la reconnaissance internationale pourrait à nouveau figurer à l'ordre du jour mondial.