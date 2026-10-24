« Pas l'Atlantique, l'océan Trump » : le patron de Google rejette la proposition insolite de Trump

Le président des États-Unis Donald Trump et Google le PDG de la société Sundar Pichai ont eu une conversation téléphonique qui a suscité des discussions animées dans le monde entier.

Le chef de la Maison Blanche a proposé de renommer officiellement l'océan Atlantique le deuxième plus grand océan du monde, « l'océan Trump » mais le patron du géant technologique a refusé cette idée.

« Il borde les côtes de nombreux pays » : la réponse négative de Pichai

Selon les détails de la conversation téléphonique, le chef de l'entreprise a mis en avant des normes géographiques et internationales :

La demande du président : Trump a proposé de renommer l'océan Atlantique sur les cartes avec son propre nom ;

La justification de Sundar Pichai : Le PDG de Google a rappelé que l'océan Atlantique est une zone internationale bordant non seulement les États-Unis, mais aussi des dizaines d'États indépendants et plusieurs continents, et qu'il ne pouvait donc pas soutenir cette proposition.

Google a-t-il déjà modifié des noms auparavant ?

Il est souligné que Google avait déjà accédé à plusieurs demandes de Donald Trump concernant des objets géographiques :

Le golfe du Mexique : Auparavant, l'entreprise avait modifié le nom du golfe du Mexique à la demande du président ;

Le lac Ontario : Il est noté que des changements similaires ont été effectués concernant le nom du célèbre lac Ontario en Amérique du Nord sur les cartes.

Cependant, le renommage de l'océan Atlantique, un vaste plan d'eau stratégique à l'échelle mondiale, a été rejeté par le géant technologique car il contrevient au droit international et aux règles de cartographie.